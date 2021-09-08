Витебский шансонье-ябатька объявлен в международный розыск 8 8.09.2021, 18:05

12,134

Он был директором Витебского областного центра олимпийского резерва по зимним видам спорта.

Известный в Витебске шансонье и спортивный функционер Илья Смунев объявлен в международный розыск в связи с уголовным делом. Об этом сообщают «Народныя навiны Вiцебска».

Информация о том, что певец Илья Смунев, якобы скрылся от следствия после допроса по делу другого витебского чиновника, появилась в соцсетях. Издание обратилось за подтверждением этой сообщений в Министерство внутренних дел Российской Федерации. Оттуда пришел ответ, из которого следует, что 44-летний гражданин Беларуси, уроженец Витебска Илья Николаевич Смунев действительно находится в розыске по уголовной статье.

Отмечается, что с 2011 года Смунев руководил Витебским центральным спортивным комплексом. Позже он получил пост директора Витебского областного центра олимпийского резерва по зимним видам спорта.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».