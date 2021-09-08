закрыть
8 сентября 2021, среда, 20:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Витебский шансонье-ябатька объявлен в международный розыск

8
  • 8.09.2021, 18:05
  • 12,134
Витебский шансонье-ябатька объявлен в международный розыск

Он был директором Витебского областного центра олимпийского резерва по зимним видам спорта.

Известный в Витебске шансонье и спортивный функционер Илья Смунев объявлен в международный розыск в связи с уголовным делом. Об этом сообщают «Народныя навiны Вiцебска».

Информация о том, что певец Илья Смунев, якобы скрылся от следствия после допроса по делу другого витебского чиновника, появилась в соцсетях. Издание обратилось за подтверждением этой сообщений в Министерство внутренних дел Российской Федерации. Оттуда пришел ответ, из которого следует, что 44-летний гражданин Беларуси, уроженец Витебска Илья Николаевич Смунев действительно находится в розыске по уголовной статье.

Отмечается, что с 2011 года Смунев руководил Витебским центральным спортивным комплексом. Позже он получил пост директора Витебского областного центра олимпийского резерва по зимним видам спорта.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дальше действовать будем мы
Дальше действовать будем мы Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
Операция Страйк или последние приключения Шурика
Операция Страйк или последние приключения Шурика Артем Черников
Пора домой
Пора домой Ирина Халип
Забастовка — всегда в моде
Забастовка — всегда в моде Телеграм-канал «Баста!»