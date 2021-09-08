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В Беларусь прибыли российские авиаторы

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  • 8.09.2021, 18:24
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В Беларусь прибыли российские авиаторы

Якобы для охраны «союзного государства».

В Беларусь в рамках создания совместного учебно-боевого центра подготовки Вооруженных сил (ВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО) были доставлены самолеты Су-30СМ Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны республики в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, авиаторы прибыли на аэродром Барановичи в Брестской области. Отмечается, что авиаторы, вероятнее всего, будут нести совместное боевое дежурство по охране и защите воздушных границ «союзного государства».

В оборонном ведомстве Беларуси также рассказали, что в данный момент идут совместные с Россией тактические учения разведывательных подразделений воздушно-десантных войск и сил специальных операций ВС обоих стран. В ходе маневров подразделения совершили десантирование из самолетов АН-2 и отработали выход в разведку на незнакомой местности.

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