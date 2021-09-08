Бастовать могут все 3 8.09.2021, 19:00

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фото: svaboda.org

Варианты забастовок для медиков.

То, что врачи не могут бастовать – это выдумка хунты и ордынских профсоюзов. Отстаивать свои права могут все. Когда вам говорят, что бастовать нельзя, вспомните, как во время первой волны ковида, как хунта не смогла обеспечивать вас сизами, а также запрещала принимать помощь от гражданского общества, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Сейчас вас хотят лишить ковидных надбавок и готовы увольнять/не продлевать контракты по надуманным обстоятельствам. Хотя за последнее время количество медработников и так сократилось более чем на 4 тысячи.

Уважаемые медики, важно вспомнить просто про ваши права. Хунта платит вам мало, и вы вынуждены брать по 1,5-2 ставки, чтобы выживать (и нагрузка постоянно растет). Пора напомнить, что врачам должны достойно платить за стандартную рабочую неделю. Поэтому ваше законное требование - работа на 1 ставку и повышение оплаты труда. Отличный пост на эту тему. Именно это и называется гражданским неповиновением. Хватит молчать!

Однако можно думать и про более радикальные методы. Варианты забастовки для медиков:

- забастовка всех медиков, не останавливается только экстренная медицина;

- забастовка медсестер, анестезиологов, хирургов (недавно в Могилеве не продлили контракт с заслуженным хирургом Еловым – идеальный ответ обезумевшей хунте) или медработников других узких профилей;

- забастовка молодых врачей, которых отправляют на отработку и не обеспечивают условиями и достойной зарплатой;

Примеры Франции, Польши, Германии, Южной Кореи, Испании, Великобритании показывают, что медики тоже должны бороться за свои права и условия. И солидарность неизменно приводит к тому, что условия труда медиков улучшаются.

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