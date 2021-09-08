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Британская деревня перешла на водород

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  • 8.09.2021, 19:15
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Британская деревня перешла на водород
фото: dpa

Деревня в Британии начала использовать водород в энергосистеме.

Деревня Уинлатон на северо-востоке Британии начала отапливать дома водородом. Как пишет Bloomberg, использование в энергосистеме менее вредного для атмосферы газа станет частью усилий британского правительства по борьбе с изменением климата.

На отопление зданий в настоящее время приходится около трети выбросов в Британии. Эксперты полагают, что их получится сократить быстрее, если перевести дома на водородное энергоснабжение — при сжигании этого газа не выделяется ничего, кроме пара.

Питать регион с помощью водорода начали в августе в рамках проекта HyDeploy. По трубам пустили смесь из 20 процентов водорода и 80 процентов природного газа. Снабдить энергией удалось 668 жилых домов, школу и несколько мелких предприятий — это первый случай, когда водород использовался в энергосистеме Соединенного Королевства.

Руководитель проектов в региональной энергетической компании Northern Gas Networks (участвует в HyDeploy) Тим Хардвуд считает проект важной ступенью на пути полной декарбонизации подачи тепла. Тестировать отопление смесью газов в Уилтоне будут до июня 2022 года, а к 2030 году HyDeploy планирует полностью перевести на водород какой-нибудь британский город.

Энергетические аналитики ожидают, что цены на водородные технологии упадут, когда они станут широко использоваться. Однако потребуются дополнительные испытания, чтобы убедиться, что водород жизнеспособен в коммерческих масштабах. Пока, по данным экспертов Bloomberg, водородные котлы обойдутся домохозяйствам значительно дороже тепловых насосов или привычных газовых котлов, которые обогревают большинство домов Британии.

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