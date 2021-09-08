закрыть
8 сентября 2021, среда, 20:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые создали искусственную клетку

  • 8.09.2021, 19:36
  • 1,652
Ученые создали искусственную клетку

Ученые из США разработали синтетические микрокапсулы, которые могут выполнять функции живых клеток.

Исследователи из США разработали синтетические микрокапсулы, которые могут выполнять функции живых клеток — поглощать, «переваривать» и выделять вещества. Статья ученых опубликована в журнале Nature.

До сих пор исследователям не удавалось создать аналоги живых клеток, обладающие способностью к активному транспорту — переносу вещества через мембрану или слой клеток. Ученые из Нью-Йоркского и Чикагского университетов создали из полимеров сферическую мембрану размером с лимфоцит и проделали в ней отверстие — создав таким образом наноканал для мембранного транспорта.

Необходимую для этого процесса в клетках энергию вырабатывают молекулы АТФ и митохондрии. Исследователи же добавили в наноканал фотокатализатор, который под действием ультрафиолетового света или при изменении pH создает область низкого давления, притягивая «груз» к мембране. Выключение света оставляет вещество в мембране для «переработки». Обратный процесс позволяет вытолкнуть груз наружу.

Разработка показала свою работоспособность в ряде экспериментов. В одном из них искусственные клетки успешно очистили воду от загрязняющих примесей. В другом же микрокапсула смогла «заглотить» кишечную палочку (Escherichia coli), что, по мнению исследователей, говорит том, что она может использоваться как антибактериальное средство. Может искусственная клетка использоваться и для доставки лекарств.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дальше действовать будем мы
Дальше действовать будем мы Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
Операция Страйк или последние приключения Шурика
Операция Страйк или последние приключения Шурика Артем Черников
Пора домой
Пора домой Ирина Халип
Забастовка — всегда в моде
Забастовка — всегда в моде Телеграм-канал «Баста!»