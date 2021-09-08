Хоккейная сборная Беларуси может попасть под санкции из-за Баскова 4 8.09.2021, 20:01

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Если ФХБ не подчинится решению по Баскову, может последовать процесс и в отношении нее самой.

Сегодня стало известно, что Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова на пять лет, запретив ему участвовать во всех международных и национальных хоккейных мероприятиях. Zerkalo.io обратилось в пресс-службу IIHF, чтобы уточнить, что конкретно означает это решение и последуют ли какие-либо санкции в отношении самой ФХБ.

«Ни Федерация хоккея Беларуси как организация, ни сборная Беларуси по хоккею не были отстранены и не будут автоматически отстранены [от мероприятий IIHF]», — сказано в ответе пресс-службы Международной федерации.

«Однако мы ожидаем, что наши национальные ассоциации-члены будут соблюдать Устав и Положения IIHF, в том числе дисциплинарные решения такого рода. Если национальная ассоциация-член не подчинится этому решению, это может привести к последующему дисциплинарному процессу против самой национальной ассоциации-члена», — сказали в IIHF, не уточнив, имеется ли в виду, например, потенциальное участие Баскова в национальных хоккейных мероприятиях в Беларуси либо в целом сохранение за ним поста главы ФХБ и исполнение связанных с этим обязанностей.

Напомним, Басков отстранен от участия во всех национальных и международных хоккейных мероприятиях на пять лет, начиная с 10 сентября 2021 года, заканчивая 9 сентября 2026 года, после десятимесячного расследования IIHF, пришедшего к выводу, что функционер причастен к угрозам и дискриминации белорусских спортсменов по их политическим взглядам, а также злоупотреблению своим положением с целью поддержки Лукашенко.

Напомним, что ряд независимых расследований установил причастность Дмитрия Баскова и пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт к созданию и деятельности банды, нападавшей на протестные дворы мирных белорусов. Во время одного из таких нападений погиб защитник Площади Перемен в Минске Роман Бондаренко.

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