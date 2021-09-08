Офис Зеленского анонсировал его новый визит в США 1 8.09.2021, 20:30

Владимир Зеленский

Президент Украины посетит США в конце сентября.

Владимир Зеленский намерен в конце сентября посетить США, на этот раз для участия в заседании Генеральной Ассамблеи ООН, сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в беседе с «РБК Украина».

«Готовим визит в Нью-Йорк», — сообщил представитель Зеленского.

76-я основная сессия Генеральной Ассамблеи откроется 14 сентября, общие прения пройдут с 21 по 27 сентября. В частности, в повестке дня значится «Положение на временно оккупированных территориях Украины».

В предыдущий раз Зеленский посетил США 31 августа, на следующий день он встретился с президентом США Джо Байденом. Байден во время встречи заявил о «твердой приверженности» поддерживать суверенитет Украины «перед лицом российской агрессии».

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