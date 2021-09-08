закрыть
8 сентября 2021, среда, 20:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Офис Зеленского анонсировал его новый визит в США

1
  • 8.09.2021, 20:30
Офис Зеленского анонсировал его новый визит в США
Владимир Зеленский

Президент Украины посетит США в конце сентября.

Владимир Зеленский намерен в конце сентября посетить США, на этот раз для участия в заседании Генеральной Ассамблеи ООН, сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в беседе с «РБК Украина».

«Готовим визит в Нью-Йорк», — сообщил представитель Зеленского.

76-я основная сессия Генеральной Ассамблеи откроется 14 сентября, общие прения пройдут с 21 по 27 сентября. В частности, в повестке дня значится «Положение на временно оккупированных территориях Украины».

В предыдущий раз Зеленский посетил США 31 августа, на следующий день он встретился с президентом США Джо Байденом. Байден во время встречи заявил о «твердой приверженности» поддерживать суверенитет Украины «перед лицом российской агрессии».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дальше действовать будем мы
Дальше действовать будем мы Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
Операция Страйк или последние приключения Шурика
Операция Страйк или последние приключения Шурика Артем Черников
Пора домой
Пора домой Ирина Халип
Забастовка — всегда в моде
Забастовка — всегда в моде Телеграм-канал «Баста!»