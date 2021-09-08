Ученые: Глобальное потепление заставляет животных изменять внешний вид 8.09.2021, 20:40

Животные реагируют на изменения климата, меняя форму.

Изменения климата влияют не только на людей, животным тоже приходится к ним адаптироваться. Так, некоторые теплокровные животные увеличивают размеры своих клювов, ног и ушей для улучшения регуляции температуры своего тела. К такому выводу пришли ученые из Университета Дикина в Австралии, сообщает Phys.org.

Ученые отмечают, что животные реагируют на изменения климата быстрее, чем когда-либо в истории. «Климатические изменения, которые мы вызвали, оказывают на них гораздо большее давление, чем на нас. В то время как некоторые виды адаптируются, другие - нет», - заявила ведущий автор исследования Сара Ридинг.

По ее словам, изменения климата это комплексный феномен, который прогрессирует, поэтому нельзя выделить только одну причину изменения облика животных. Но такие изменения возникают в широких географических регионах и у разных видов животных, которых кроме изменений климата мало что объединяет.

Так, сильные изменения внешнего облика зафиксированы у птиц. У некоторых австралийских попугаев с 1871 года размер клюва увеличился в среднем на 4-10%, что коррелирует с повышением температуры. Есть свидетельства и изменения формы тела у млекопитающих. Так, у лесных мышей и землероек увеличиваются размеры хвоста.

По словам ученых, пока изменения не очень критические, в пределах 10%, поэтому их не так легко заметить. Вместе с тем, по прогнозам, выступающие придатки, такие как уши, продолжат увеличиваться, поэтому в недалеком будущем по земле могут начать ходить настоящие «Дамбо».

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