Режим Лукашенко напугали йоги 10 8.09.2021, 21:17

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иллюстрационное фото

Сумасшедшие лукашисты разогнали мероприятие по йоге.

5 сентября в лагере под Борисовом силовики разогнали мероприятие практикующих випассану (вид медитации), сообщает «Медиазона» со ссылкой на одного из участников встречи.

Собеседник рассказал, что в мероприятии принимало участие около 70 человек, в том числе иностранцы. Оно началось 3 сентября и должно было завершиться через 10 дней, но утром 5 сентября в помещение пришли силовики.

«Утром мы медитировали и я хотел пойти в комнату, чтобы продолжить медитацию по разрешению учителя там, но, дойдя до двери, увидел двух человек в гражданском и кепках с флагом Беларуси, красно-зеленым. За ними были примерно 10-15 [человек] в форме ОМОНа с дубинками, шагающих прямо на нас», – рассказал очевидец.

Омоновцы собрали всех участников в одном зале, не разрешали выходить даже в туалет. Это продолжалось около двух часов. Организаторов и иностранцев отвезли в РОВД и привезли обратно примерно через два часа.

«Всем намекнули, что нужно покинуть лагерь в течение суток, иначе они снова придут и уже будем по-другому говорить. А позже изменили требования и сказали, что если мы не хотим проблем уже сегодня, то уехать нужно в течение 3-х часов», – рассказал очевидец.

Как сообщил собеседник издания, на организаторов составили протоколы по статье о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий (статьи 24.23 КоАП).

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