Более половины россиян считают, что к Западу нужно относиться как к союзнику и другу

Более половины россиян считают, что к Западу нужно относиться как к союзнику и другу4
- 8.09.2021, 21:42
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Результаты соцопроса.
Более половины граждан (57%) России считают, что страна должна относиться к Западу или как к союзнику, или как к другу.
Об этом говорится в результатах соцопроса, проведенного российским Левада-центром.
Эти же 57% респондентов считают, что Россия находится в международной изоляции. Такие взгляды у большинства людей в возрасте от 18 до 24 лет.
Только 5% опрошенных ответили, что Запад нужно воспринимать как врага. Еще 29% россиян считают, что западные страны необходимо воспринимать как конкурентов и соперников.
В целом россияне стали лучше относиться к европейским странам и США, отмечают социологи. Если весной этого года к странам ЕС относились хорошо 38% опрошенных, то к концу лета число тех, кто ответил так, увеличилось на 7%. В свою очередь, число тех, кто положительно высказался о США, возросло с 31% до 39%.