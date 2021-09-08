Самый толстый кот в Беларуси потерял аппетит 4 8.09.2021, 21:53

3,578

фото: minsknews.by

Кот по кличке Перышко еще недавно весил 20 килограммов.

Кот по кличке Перышко, которого можно по праву считать самым толстым котом в республике, сначала весил почти 20 кг, пишут "Минск-Новости". При этом средний вес кота составляет от 3 до 6 кг.

С помощью своей новой хозяйки кот постепенно сбрасывал лишний вес, но потом начал стремительно терять килограммы — с 17 до 13,8. Перышко потерял аппетит — возможно, это случилось из-за летней жары.

Как выяснили врачи, у Перышка есть проблемы с печенью и ему нужно лечение. Коту ставили капельницы, теперь он находится на стационарном лечении. И хотя он снова начал есть, анализы кота не стали лучше.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».