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Самый толстый кот в Беларуси потерял аппетит

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  • 8.09.2021, 21:53
  • 3,578
Самый толстый кот в Беларуси потерял аппетит
фото: minsknews.by

Кот по кличке Перышко еще недавно весил 20 килограммов.

Кот по кличке Перышко, которого можно по праву считать самым толстым котом в республике, сначала весил почти 20 кг, пишут "Минск-Новости". При этом средний вес кота составляет от 3 до 6 кг.

С помощью своей новой хозяйки кот постепенно сбрасывал лишний вес, но потом начал стремительно терять килограммы — с 17 до 13,8. Перышко потерял аппетит — возможно, это случилось из-за летней жары.

Как выяснили врачи, у Перышка есть проблемы с печенью и ему нужно лечение. Коту ставили капельницы, теперь он находится на стационарном лечении. И хотя он снова начал есть, анализы кота не стали лучше.

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