Традиционный черный август российской авиации Алекс Кульманов

8.09.2021, 22:14

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Катастрофы ярко продемонстрировали состояние дел в авиации РФ.

В российской авиации много традиций. Порой странных и глупых, порой – мистических: например, в августе по сравнению с другими месяцами разбивается больше самолётов и вертолётов. Август 2021 года не стал выделяться и продемонстрировал ощутимое количество катастроф с большим количеством погибших. 2021-й год выделился ещё и гибелью двух героев РФ.

Катастрофы получились разнообразными и ярко продемонстрировали состояние дел в сегодняшней российской авиации. Спустя несколько недель после катастроф появилось значительное количество новых подробностей и интересно рассмотреть детали происшедшего.

Августовский самолётопад стартовал 31 июля с падения Су-35С на Сахалине. Это первый случай потери самолёта этого типа. По официальным данным, при выполнении планового учебно-тренировочного вылета произошёл отказ двигателей, после чего лётчик катапультировался. Самолёт упал и полностью разрушился. Есть и менее официальная версия падения истребителя, который будет составлять основу русского космофлота. Пара истребителей совершала вылет из дежурного звена ночью, в условиях осадков и дымки. На момент покидания пилотом самолёт был полностью исправен. Переключатель отстрела тепловых ловушек в кабине был ошибочно выставлен в положение "Автомат". При взлёте самолёт облучался мощными радиолокационными станциями аэродрома. После отрыва от полосы снялась блокировка отстрела ловушек и они начали отстреливаться в автоматическом режиме в ответ на облучение. Патроны вылетали вниз и рикошетили от взлётно-посадочной полосы, создавая иллюзию пожара двигателя. Руководитель полётов дал команду на катапультирование. Пилот выполнил команду в момент нахождения над дальним торцом полосы и приземлился из-за сильного ветра около центра полосы, а полностью исправный самолёт с включенными форсажами летал ещё около 1 часа 13 минут. Максимально достигнутая высота составила 13 км. После выработки топлива машина упала.

Следующая катастрофа стала гораздо более трагичной. 11 августа на Камчатке упал гражданский вертолёт Ми-8 с туристами. Вертолёт, принадлежавший компании "Витязь-Аэро", с 16 людьми на борту упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике. Половина находящихся на борту погибла, половине посчастливилось спастись. Вертолёт фактически сел на воду и сразу стал тонуть. Выжившие люди выплывали уже из находившегося под водой вертолёта, с глубины в почти 10 метров. Стал причиной отказ техники или ошибка пилотов – пока не ясно.

Ещё одной августовской катастрофой стало падение Бе-200 в Турции. 14 августа 2021 года один из Бе-200, которые занимаются тушением пожаров в Турции, столкнулся со склоном горы после сброса воды. Стоит отметить, что западные машины тоже часто тушат пожары в горах. В отличие от американских и европейских машин, российский Бе-200 – реактивный, и часто можно услышать, что у него больший запас мощности. С высокой вероятностью можно предполагать ошибку экипажа, который не рассчитал манёвр и на выходе после сброса воды не имел шансов уйти от столкновения. На этом фоне странно выглядят заявления, что экипаж потерянного Бе-200 состоял из элитных пилотов, командиром которых был известный палубник Евгений Кузнецов. Пилоты палубной авиации во всём мире имеют высочайшую квалификацию и при посадке должны выстраивать манёвр с высочайшей точностью, где отклонение на несколько метров может привести к катастрофе. Если такой экипаж допускает смертельные ошибки, то можно лишь гадать, что происходит среди рядовых пилотов.

Всего через три дня, 17 августа, произошла следующая августовская катастрофа, которая стала, пожалуй, самой значительной. Упал прототип российского малого транспортника Ил-112В с экипажем из трёх лётчиков-испытателей, один из которых был Героем России. Падение Ил-112В стало огромной проблемой по ряду причин. Машина опаздывает уже лет на десять и российская авиация очень нуждается в новом лёгком транспортном самолёте, который заменил бы давно устаревшие Ан-26. Имеющиеся в России Ан-26 морально и физически устарели, их списание следовало начать лет 10 назад. Катастрофа Ил-112В сразу поставила под вопрос судьбу проекта и продлила сроки возможной эксплуатации старых Ан-26. Ситуация с лёгким транспортником настолько катастрофичная, что неофициально заговорили о возможной закупке машин такого класса у Бразилии или Китая. Проблемы с Ил-112В не ограничиваются этим классом машин. Ил-112В упал из-за загоревшегося двигателя ТВ7-117СТ. Двигатели этого типа установлены на прототипе другого нового российского самолёта Ил-114, в котором нуждается уже гражданская авиация РФ.

На прошлой неделе были опубликованы предварительные итоги расследования катастрофы Ил-112В. Причиной, как изначально и предполагалось, стало возгорание двигателя ТВ7-117СТ. Двигатель создан на базе ТВ7-117, который проектировался под гораздо меньшую мощность. Модификация 117СТ очень сильно форсирована и славится постоянными перегревами на испытаниях. В этот раз от давления и перегрева произошло разрушение лопаток внутри двигателя с дальнейшим разрушением двигателя и возгоранием. Разрушающийся горящий двигатель расплавил элементы крыла, повредил топливную систему и системы управления. Всё произошло за считанные секунды.

Важно понимать, что процесс создания Ил-112В – это одна большая проблема из кучи компромиссов. Исторически сложилось, что большая часть авиационного двигателестроения в СССР было сконцентрировано на территории современной Украины. В результате развала СССР и "блестящей" внешней политики Россия получила большое количество проблем с газотурбинными силовыми установками для самолётов, вертолётов и кораблей. Транспортные самолёты исторически тоже в основном производились в УССР, и попытки сделать лёгкий транспортник привели к тому, что Ил-112В ещё до принятия в серию имел огромное количество заложенных в конструкцию недостатков. Недостатки машины были очевидны сразу: низкая надёжность, малые полезная нагрузка, дальность и объём грузовой кабины, не позволяющий перевозить сколь-нибудь серьёзную технику. Проект Ил-112В с предельной очевидностью показал, что в России критические проблемы в авиастроении, и особенно – в двигателестроении. В России сегодня фактически нет современных турбовинтовых двигателей, отвечающих стандартам надёжности и мощности.

Отдельно хочется отметить и портрет лётчиков-испытателей. Это были лучшие.

Во второй половине августа Россия потеряла ещё несколько самолётов тактической авиации. Катастрофы оказались не столь громкими, как предыдущие, но внесли свой вклад в августовское настроение. 18 августа разбился Миг-29СМТ под Астраханью, 23 августа самолёт такого же типа там же загорелся на земле, а 27 августа разбился Су-24 под Пермью. Если в двух последних случаях почти обошлось без человеческих жертв, то во время катастрофы 18 августа погиб пилот. Пилот – Влад Якименко, выпускник КВВАУЛ 2019 года. По отдельным данным, Миг-29СМТ под управлением Якименко выполнял учебный полёт в интересах расчётов ПВО, выполняя роль условной цели. Информации, что самолёт был случайно сбит своими нет.

Следует заметить, что Миг-29СМТ имеет своеобразную репутацию. Так, в 2008 году Алжир отказался от истребителей этого типа. Нестандартность ситуации в том, что Алжир отказался от уже поставленных самолётов. Был заключён контракт на 34 самолёта. 15 из них успели поставить, после чего последовало полное расторжение контракта с возвратом поставленных машин. Это уникальная ситуация на мировых рынках вооружений. По неофициальным источникам, Алжир отказался из-за неких серьёзных дефектов, затрудняющих эксплуатацию новеньких истребителей. Возвращённые Миг-29СМТ поступили на вооружение Минобороны РФ. Как проходит использование этих самолётов – традиционно военная тайна.

В последней августовской аварии с разбившимся Су-24М через несколько дней всплыл один дополнительный эпизод. По официальным заявлениям самолёт перегонялся на авиаремонтное предприятие для проведения ремонта. Вскоре после взлёта произошёл серьёзный отказ техники. Лётчики благополучно катапультировались и были доставлены в больницу с небольшими травмами, не угрожающими жизни. Однако вскоре, командир эскадрильи, из которой был разбившийся Су-24, покончил жизнь самоубийством путём повешения. Неизвестно, было ли это связано с катастрофой, но есть ощутимые подозрения, что всё-таки связано.

Подборка августовских катастроф в этом году очень хорошо подсветила разнообразие проблем в российской авиации. С личным составом на самых разных уровнях, со старой и новой техникой, с перспективными проектами – плохо везде.

Алекс Кульманов, kasparov.ru

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