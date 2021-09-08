Ябатька Мирончик-Иванова заняла последнее место в финале «Бриллиантовой лиги» 10 8.09.2021, 22:26

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Анастасия Мирончик-Иванова

Закономерный итог.

Сегодня в Цюрихе стартовал финал легкоатлетической «Бриллиантовой лиги», передает «Трибуна».

Женщины

Прыжки в длину

1. Ивана Шпанович (Сербия) – 6,96

2. Хадди Сагния (Швеция) – 6,83

3. Марина Бех-Романчук (Украина) – 6,75

6. Анастасия Мирончик-Иванова (Беларусь) – 6,53

Отметим, что в финалах участвуют по шесть лучших в дисциплине на протяжении сезона «Бриллиантовой лиги».

Напомним, что Анастасия Мирончик-Иванова «прославилась» в сети своими высказываниями в поддержку незаконного режима Лукашенко.

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