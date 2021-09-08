Ябатька Мирончик-Иванова заняла последнее место в финале «Бриллиантовой лиги»10
- 8.09.2021, 22:26
- 4,458
Закономерный итог.
Сегодня в Цюрихе стартовал финал легкоатлетической «Бриллиантовой лиги», передает «Трибуна».
Женщины
Прыжки в длину
1. Ивана Шпанович (Сербия) – 6,96
2. Хадди Сагния (Швеция) – 6,83
3. Марина Бех-Романчук (Украина) – 6,75
6. Анастасия Мирончик-Иванова (Беларусь) – 6,53
Отметим, что в финалах участвуют по шесть лучших в дисциплине на протяжении сезона «Бриллиантовой лиги».
Напомним, что Анастасия Мирончик-Иванова «прославилась» в сети своими высказываниями в поддержку незаконного режима Лукашенко.