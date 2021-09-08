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Ведущий НТВ о Лукашенко: Исполняя танец с саблями, плохой танцор внезапно стал хорошим

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  • 8.09.2021, 22:54
  • 6,106
Ведущий НТВ о Лукашенко: Исполняя танец с саблями, плохой танцор внезапно стал хорошим

Андрей Норкин высмеял метания Синепалого.

Телеведущий НТВ Андрей Норкин пошутил о так называемой «многовекторной политике» Лукашенко, рассказав анекдот о плохом танцоре.

«Думаю, что переменчивость позиции Лукашенко зависит от давления на него. Это может быть какое-то внутреннее давление, может быть внешнее. И в зависимости от этого он действительно меняет свою позицию. Хорошо это или плохо, я не знаю, но это происходит как в знаменитом газетном заголовке: «Исполняя танец с саблями, плохой танцор внезапно стал хорошим»», — пошутил Норкин.

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