Забастовка в центре внимания 9.09.2021, 7:33

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Остаться дома — это самый оптимальный вариант.

В прямом эфире на «Маланке» на острые вопросы белорусов отвечали лидер «Белорусского объединения рабочих» Сергей Дылевский, главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина и экс-сотрудник администрации Лукашенко, член НАУ Анатолий Котов. Ведущая — Катерина Пытлева.

Сергей Дылевский обратил внимание, что главная стратегия, предлагаемая забастовочным движением, — остаться дома:

— Это самый безопасный и комфортный вариант для потенциального бастующего. Ведь когда человек остается дома, не выходит на работу, он выполняет самую главную функцию, которая от него требуется — оборудование простаивает, не работает. Это самое главное.

Сегодня больше всего пугает власть именно остановка заводов, а не выход на центральные улицы. Если бастующие просто не выйдут на работу, если бастующие просто останутся дома, проведя с комфортом, отдыхая, этот месяц, то никакой ОМОН, никакой силовой сектор, никто не сможет с этим людьми что-то сделать.

Если на работу не выйдут тысячи и тысячи людей, а в последствии — миллионы, то эта власть долго не продержится. Плюс это прекраснейший способ борьбы с коронавирусом. Ведь нужно прекрасно понимать и помнить, что на руках хунты и приближенных к ней — не десять смертей, а уже десятки тысяч тех, кто заболел и умер от COVID-19. Потому что власть на протяжении двух лет не признает коронавирус у нас в стране. Синепалый все время говорит о том, что коронавируса в Беларуси нет, «я его не вижу» и так далее. Меры не принимаются, смерти людей, которые заболели и умерли от коронавируса, это вина властей.

Наталья Радина призвала не обращать внимания на скептиков и продолжать действовать:

— Нужно верить в себя, работать с людьми, которые готовы жертвовать своим здоровьем, своими силами, своим временем, чтобы бороться за эту страну. Наша задача сегодня — поддержать этих людей и только мы можем что-то изменить. Какого-то избавление извне не будет. Кроме нас никто не может решить ситуацию в Беларуси. Забастовка — это реальный шанс все изменить.

Анатолий Котов уверен, что за год ситуация в Беларуси изменилась. Сегодня общество готово к общенациональному страйку:

— В прошлом году никто не был готов к забастовке. Ее просто никто не готовил. Это была волна, желание без создания какой-то базы для организации забастовки.

Во многом, наверное, это объясняется тем, что Беларусь более 20 лет не бастовала. Она отстала от своих соседей, которые помнят, что забастовка — это право защищать свои права. Этим правом обладают абсолютно все, не только рабочие: учителя, медики, даже школьники.

Одна из самых веселых и забавных забастовок, которые случались в мировой истории, — это забастовка школьников в Англии, которые именно таким способом добились, чтобы их не били. Наверное, нам нужно спуститься на уровень английских школьников, добиться забастовкой того, чтобы нас просто не били.

В этом году изменилось многое. Достаточно интересный и правильный ход — это объявление предзабастовочного состояния, которое должно позволить сформировать те структуры, которые сделают забастовку реальностью.

Также я бы отметил вовлечение не только рабочих в забастовочное движение. Требования, которые выдвинуло «Белорусское объединение рабочих», поддержали и другие сферы белорусского общества, это тоже очень важно. Все увидели, что за год в Беларуси ничего не изменилось в лучшую сторону. Именно поэтому нужно воспользоваться правом, которые внаглую у нас забрали.

Также Анатолий Котов считает, что остаться дома — это самый оптимальный и выверенный вариант:

— Для представителей других профессий формат забастовки может быть совершенно другим. Предприниматели могут «лечь на картотеку», им не нужно выходить на проспекты с гаечными ключами, либо с калькуляторами и компьютерами. Транспортники могут делать свою работу по техпроцессу, требовать соблюдения всех норм техники безопасности.

Вариантов для каждой профессии больше, чем один. Здесь главное — не картинка, а результат. Картинки на «Минском молочном заводе» не было, но даже одно предприятие, проявив солидарность, добилось того, что никого не уволили.

Способ, предлагаемый «Белорусским объединением рабочих», — остаться дома — является оптимальным и выверенным. С точки зрения безопасности и COVID-19 — также. Здесь нужно не за картинкой гнаться, а эффектом, который выразиться в достижении требований, которые были выдвинуты.

Наталья Радина заявила, что судьба Лукашенко решена, вопрос стоит лишь в том, как быстро мы от него избавимся:

— Не нужно забывать об экономическом кризисе, который сегодня в Беларуси, он будет только нарастать. Нищета охватила сегодня, в общем-то, всю страну, посмотрите на уровень зарплат и пенсий. Поверьте мне, ситуация улучшаться не будет. Лукашенко нелегитимен, он не сможет также легко находить кредиты в России или на Западе, как это ему удавалось в прежние годы.

Репрессивная машина — очень дорогая штука. Это огромное количество денег, которые тратятся на силовиков ежедневно, а их аппетиты растут. Лукашенко однозначно банкрот. Вопрос стоит так: его не станет через несколько лет или его может не стать через месяц. Я призываю не забывать, что сегодня в тюрьмах находятся тысячи политзаключенных. Не 600, как говорят правозащитники, в реальности их тысячи. Просто не всех признают из-за навязанных ложных критериев. Наша задача — спасти этих людей.

Многие белорусы живут от зарплаты до зарплаты. Можно ли в таком финансовом состоянии подготовиться к забастовке, чтобы месяц не выходить на работу? Сергей Дылевский уверен, что это реально:

— В первую очередь я хотел бы сказать таким людям, чтобы они задумались, почему не могут отложить деньги про запас. Задумайтесь, по какой причине частник не может остановить эту рабочую машину. В нашей стране мы живем в таких условиях, когда мы выживаем.

Обращаясь к тем же работникам, мы не раз в своем Telegram-канале публикуем список тех же продуктов, используя который семья с минимальным бюджетом может спокойно и комфортно прожить месяц. Также я настоятельно рекомендую и считаю это правильным, экономически обоснованным, чтобы работники не платили в этот месяц коммунальные платежи, не платите свои рассрочки и кредиты. Никто вас за это не убьет. Пеня, допустим, за просрочку кредита в $1000 долларов будет составлять $2-3 за месяц. В этом ничего страшного нет. Каждый человек в состоянии, скажем так, затянуть пояс и месяц не выходить на работу, оставаться дома, при этом чувствовать себя комфортно.

Говоря о том, сколько должна длиться забастовка, Анатолий Котов выразил мнение, что для победы рабочего протеста будет достаточно одного месяца:

— Могу сказать одно: двух циклов выплат заработной платы — аванса и зарплаты — вполне должно хватить, чтобы властям понять, что лучше пойти на встречу требованиям не только рабочих, но и всего общества, а также запустить процесс перемен в стране. Два раза столкнуться с серьезными проблемами при выплате заработных плат — вполне должно хватить. Вряд ли на забастовку необходимо больше месяца.

Ведущая Катерина Пытлеева привела пример успешной забастовки шахтеров в России, которая продлилась лишь два дня. Может ли забастовка в Беларуси быть краткосрочной?

— Прекрасный сценарий, вот пускай будет два дня. Мы можем сами не осознавать, насколько слаб Лукашенко. Я знаю, что он слаб, вы знаете, что он очень слаб политически и экономически. Может, он вообще уже при смерти и нам хватит трех дней, главное только решиться. Я однозначно уверена, что мы его уберем, — сказала Наталья Радина.

Также Наталья Радина рассказала, какими видит переговоры с властями, которых добиваются рабочие:

— Для того, чтобы переговоры были успешными, в них должны участвовать настоящие лидеры оппозиции. Не зря первым пунктом требований рабочих является освобождение политических заключенных. Настоящие лидеры Беларуси сегодня находятся в тюрьмах. Это и Сергей Тихановский, и Николай Статкевич, и Павел Северинец, и Евгений Афнагель, и Виктор Бабарико. Эти люди должны вести переговоры. Они в состоянии отстаивать национальные интересы страны, готовы отстаивать ее государственность, суверенитет, готовы отвечать за людей. Переговоры будут реальными, если эти люди будут освобождены и сядут за стол с властями. За этот стол не должны садиться никакие «воскресенские», «дмитриевы» и «канопацкие». Все это шестерки, которые обслуживают режим Лукашенко. За столом должны быть реальные лидеры, также лидеры из эмиграции — Андрей Санников, это может быть и Павел Латушко, и Анатолий Котов, это и я готова приехать, если нужно. На таких переговорах мы добьемся результатов.

В конце прямого эфира рабочий лидер Сергей Дылевский еще раз подтвердил свою уверенность в успехе забастовки:

— За мной стоят живые люди: не подписчики Telegram-каналов, не номера в каких-то платформах или чат-ботах. Это живые белорусы, живые активисты. Я вижу реальную ситуацию, реальную картину того, сколько человек на том или ином предприятии являются приверженцами идеи забастовки и подготовке к забастовке на данный момент. Уверен, что все у нас получится, уверен в своих требованиях, уверен в том, что в случае невыполнения этих требований мы начнем общенациональную белорусскую забастовку.

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