Пора сделать следующий шаг Телеграм-канал «Баста!»

9.09.2021, 7:41

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Это борьба за возвращение гордого звания «рабочий».

Мы — белорусский народ! Это мы — основа белорусского государства. Это мы наполняем бюджет своими налогами. И именно нам решать, кто будет работать на нас и кто будет нас охранять.

Если мы не будем работать, если мы не будем платить налоги, прекратит работать и система, так как потеряет источник финансирования.

Мы отстаивали свои права год. Мы выставляли ультиматумы, выходили на марши, устраивали пикеты и голодовки. Но даже после этого нас игнорировали. Пора сделать следующий шаг. Это уже не просто борьба за голоса. Это борьба за наши права, за возвращение гордого звания «рабочий», за освобождение наших друзей и близких из тюрем.

1. Прекращение репрессий, освобождение всех политических заключенных и незаконно арестованных.

2. Приведение зарплат, стипендий и пенсий в соответствие с реальной экономической ситуацией в стране.

3. Начало прямых переговоров между властью и демократическими силами с обязательным участием рабочих лидеров о проведении новых президентских и парламентских выборов для разрешения политического и экономического кризиса.

4. Восстановление уволенных работников, исключенных студентов и гарантии безопасного возращения всех граждан Республики Беларусь, покинувших страну из-за репрессий.

5. Реализация права на деятельность независимых профсоюзов, в том числе на создание новых.

6. Реализация конституционного права граждан на свободное передвижение.

7. Реализация права граждан на защиту от COVID-19 в том числе путем вакцинации международно признанными вакцинами. Защита прав медиков.

8. Реализация конституционного права на свободу слова. Немедленное освобождение всех журналистов и блогеров.

9. Нормализация отношений со странами соседями. Прекращение "гибридной" миграции.

10. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса.

Призываем всех граждан Беларуси поддержать нашу инициативу. Объявляйте предзабастовочное состояние на своих рабочих местах.

Беларусь — это мы.

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