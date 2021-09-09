Пора сделать следующий шаг
- Телеграм-канал «Баста!»
- 9.09.2021, 7:41
- 1,156
Это борьба за возвращение гордого звания «рабочий».
Мы — белорусский народ! Это мы — основа белорусского государства. Это мы наполняем бюджет своими налогами. И именно нам решать, кто будет работать на нас и кто будет нас охранять.
Если мы не будем работать, если мы не будем платить налоги, прекратит работать и система, так как потеряет источник финансирования.
Мы отстаивали свои права год. Мы выставляли ультиматумы, выходили на марши, устраивали пикеты и голодовки. Но даже после этого нас игнорировали. Пора сделать следующий шаг. Это уже не просто борьба за голоса. Это борьба за наши права, за возвращение гордого звания «рабочий», за освобождение наших друзей и близких из тюрем.
1. Прекращение репрессий, освобождение всех политических заключенных и незаконно арестованных.
2. Приведение зарплат, стипендий и пенсий в соответствие с реальной экономической ситуацией в стране.
3. Начало прямых переговоров между властью и демократическими силами с обязательным участием рабочих лидеров о проведении новых президентских и парламентских выборов для разрешения политического и экономического кризиса.
4. Восстановление уволенных работников, исключенных студентов и гарантии безопасного возращения всех граждан Республики Беларусь, покинувших страну из-за репрессий.
5. Реализация права на деятельность независимых профсоюзов, в том числе на создание новых.
6. Реализация конституционного права граждан на свободное передвижение.
7. Реализация права граждан на защиту от COVID-19 в том числе путем вакцинации международно признанными вакцинами. Защита прав медиков.
8. Реализация конституционного права на свободу слова. Немедленное освобождение всех журналистов и блогеров.
9. Нормализация отношений со странами соседями. Прекращение "гибридной" миграции.
10. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса.
Призываем всех граждан Беларуси поддержать нашу инициативу. Объявляйте предзабастовочное состояние на своих рабочих местах.
Беларусь — это мы.
Телеграм-канал «Баста!»