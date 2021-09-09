У россиян начались проблемы с интернетом по всей стране 8 9.09.2021, 7:53

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Это произошло после решения Роскомнадзора заблокировать шесть сервисов.

Российские пользователи VPN жалуются на сбои и сложности с анонимным доступом в интернет после решения Роскомнадзора заблокировать шесть сервисов, в том числе популярный Nord VPN, сообщает finanz.ru.

Пользователи соцсетей сообщают о проблемах с мобильным и реже домашним интернетом, которые возникли около двух дней назад. В Москве обострилась во вторник у крупных операторов связи, из которых наибольшее число жалоб собрал «Билайн».

Билайн @Beeline_RUS блокирует NordVPN @NordVPN . Позорники — Artem ❌ (@tema57) September 7, 2021 Теперь NordVPN помимо браузера на ноутбуке не работает и в смарт-тв на андроиде. Сам NordVPN работает, но если подключиться к любой стране в этом VPN, то все страницы и приложения не грузятся и не открываются#блокировки — Sergey Deshkovich (@sergedeshkovich) September 8, 2021

Представитель Nord VPN сообщил Bloomberg, что планы по блокировке «являются еще одним шагом по усилению контроля правительства за онлайн-коммуникациями», напомнив, что в российские власти могут блокировать сайты без суда.

Компания избавилась от всех серверов в России еще в 2019 году и планируют продолжать оказывать услуги российским пользователям, заявили в Nord VPN. Для обхода блокировок предлагается скачать старую версию программы, которая работает в режиме автоматического выбора лучшего сервера без возможности самому указать страну.

Домашний интернет продолжает работать с VPN у большинства пользователей. Тем временем попытки РКН заблокировать сервис привели к проблемам с доступом к игре World of Warships, пишет kod.ru. Компания сообщила, что некоторые игроки испытывают проблемы с авторизацией и внезапным отключением от сервера во время боя.

Одновременно пользователи интернета от госпровайдера «Ростелеком» столкнулись с проблемой при попытке скачивать торрент-файлы, сообщает info24.

Интернет-оператор не блокирует скачивание по протоколу BitTorrent полностью, а критически сильно урезает трафик. По словам одного из пользователей на сайте Open Net, Ростелеком начал целиком блокировать протокол BitTorrent на своем DPI. При этом «техподдержка отвечает, что торренты - это пиратство, поэтому они теперь блокируются».

3 сентября Роскомнадзор заблокировал на территории России шесть VPN-сервисов: Hola VPN, Express VPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN и IPVanish VPN.

Причиной было названо создание условий для незаконной деятельности, в том числе по распространению наркотиков, детской порнографии и экстремизма.

Ранее, в июне, власти запретили VyprVPN и Opera VPN.

В настоящий момент РКН готовит «белые списки» компаний и технологических процессов, которым будет позволено продолжить пользоваться VPN. Сейчас в перечне 130 организаций и более 200 процессов.

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