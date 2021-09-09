«Лояльных людей у Лукашенко почти не осталось» 4 9.09.2021, 8:01

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фото: ТАСС

Александра Герасименя прокомментировала дисквалификацию Баскова.

Глава Фонда спортивной солидарности Беларуси, двукратный серебряный призер Лондона-2012 по плаванию Александра Герасименя прокомментировала gazeta.ru дисквалификацию президента Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова на пять лет.

Баскова подозревали в создании банды и нападениях, одно из которых привело к смерти белорусского активиста Романа Бондаренко. Он скончался 12 ноября 2020 года — на следующий день после того, как был избит группой людей в штатском и в масках, когда пытался помешать уничтожению бело-красно-белой символики, вывешенной местными жителями во дворе Площади Перемен в Минске. Через несколько дней после случившегося в Сети появилась запись телефонного разговора Баскова и кикбоксера Дмитрия Шакуты, которые обсуждали ситуацию с Бондаренко. В декабре 2020 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) инициировала проверку о возможной причастности Баскова к инциденту. Дисквалификация вступает в силу 10 сентября 2021 года и закончится 9 сентября 2026 года.

«С момента подачи нами документов в ИИХФ прошло 10 месяцев, и мы рады, что она наконец вынесла такое справедливое решение. Что будет, если на его место придет другой такой же чиновник? Опять же, если соберутся факты, что этот чиновник нарушал олимпийскую хартию, дискриминировал игроков или оказывал давление, то мы снова отправим материалы в Международную федерацию хоккея и в Международный олимпийский комитет. В любом случае, хотелось бы отметить, что на данный момент уже некого ставить на замену людей, которые сейчас стоят во главах федераций. Именно поэтому после Олимпийских игр не было перестановок. Обычно если Олимпийские игры для нас неудовлетворительны, то снимают максимально всю верхушку и всех меняют в надежде на то, что что-то изменится. Сейчас после Олимпиады никого не сняли, и мы понимаем, что лояльных людей осталось мало, и менять просто не на кого. Я практически уверена, что Баскова не снимут и будут пытаться, как и в случае с санкциями МОК в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси, отнекиваться и говорить, что это решение несправедливое.

Безусловно, это может привлечь внимание международного сообщества, как в случае с самолетом. Мы помним: как только случилась ситуация с посадкой самолета в Беларуси, последовали санкции, которых мы давно требовали и призывали мировое сообщество как-то отреагировать. Видимо, нужен был какой-то триггер. Вероятно, и другие федерации откликнутся на дисквалификацию Баскова. Возможно, и МОК наконец ответит на наши запросы и рассмотрит более внимательно действия НОК Беларуси и введет те санкции, которых он достоин», — сказала Герасименя.

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