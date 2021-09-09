Сборная Беларуси по футболу проиграла пятый матч подряд

Сборная Беларуси по футболу проиграла пятый матч подряд5
- 9.09.2021, 8:16
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У таракана совсем разладилось со спортом.
В матче квалификации ЧМ-2022 сборная Беларуси минимально уступила Бельгии (0:1), сообщает «Трибуна».
Таким образом, «белакрылыя» проиграли пятую игру подряд. Последний раз команда праздновала победу 27 марта 2021 года над Эстонией (4:2). После этого Беларусь уступила Бельгии (0:8), Азербайджану (1:2, товарищеский матч), Чехии (0:1), Уэльсу (2:3).
Следующую встречу подопечные Георгия Кондратьева проведут 8 октября. Соперник – Эстония.