На Марсе нашли убежища, способные защитить людей подобно земной атмосфере 1 9.09.2021, 8:20

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Условия нахождения в них максимально приближены к земным.

Поверхность Красной планеты подвергается огромному количеству опасной для жизни радиации. Марс не обладает при этом магнитосферой или же достаточным показателем плотности атмосферы, чтобы защитить себя так, как это делает Земля.

Об этом сообщает Science Alert (перевод — planetanovosti.com).

По поверхности могут перемещаться только космические корабли. На них радиация не будет влиять, чего нельзя сказать о людях. Она представляет смертельную угрозу, поэтому нужно что-то придумать, чтобы с ней справляться. Будущие астронавты, которые будут отправлены для исследования Марса, должны иметь полноценное убежище. Можно было бы взять такое убежище с собой, но более простым вариантом станет применение естественных особенностей, которыми обладает Красная планета.

Специалисты провели еще одно исследование в ходе которого применялись данные, полученные Марсианской научной лабораторией. Результаты показали, что на Марсе присутствует достаточное количество холмов, которые способны укрыть человека от воздействия опасных для жизни высокоэнергетических частиц, поступающих из космоса.

Марсианская научная лаборатория была высажена на поверхность планеты еще в 2012 году. С того времени она занимается обнаружением, а также измерением уровня радиации, оценивает опасность, которую данное излучение может представлять для разных типов жизни, в том числе и микробов.

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