Белый дом предложил назначенцам Трампа выйти из советов военных академий 9.09.2021, 8:27

Многие соратники экс-президента публично отказались подчиняться администрации Байдена.

Белый дом заявил, что администрация США обратилась к 18 членам консультативных советов военных академий, назначенным экс-президентом Дональдом Трампом, с просьбой подать в отставку, так как президент Джо Байден требует, чтобы ценности данных должностных лиц «соответствовали ценностям нынешней администрации», передает «Голос Америки».

Соответствующее предложение получили 18 человек – по шесть человек в консультативных советах Военно-воздушной академии, Военной академии и Военно-морской академии США, сообщил Белый дом.

Члены консультативных советов предоставляют президенту советы и рекомендации по вопросам, связанным с моральным духом, дисциплиной, учебной программой, финансовыми вопросами и академическими методиками, применяемыми в академиях.

В Белом доме также заявили, что, если эти люди не откажутся от своих постов добровольно, они будут уволены в приказном порядке.

Просьбу об уходе в отставку, в числе прочих, получили Келлиэнн Конуэй, бывшая советница Дональда Трампа, и Шон Спайсер, одно время работавший главой пресс-службы Белого дома.

«Я позволю другим людям вынести суждение о том, считают ли они, что Келлиэнн Конуэй, Шон Спайсер и другие соответствуют... постам, занимаемых ими в этих советах», – заявила сегодня пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос журналистов о просьбе администрации.

«Квалификационные требования, предъявляемые президентом – не имеют отношения к партийной принадлежности. Они состоят в том, имеете ли вы право находиться на этом посту и согласны ли вы с ценностями этой администрации», – отметила Псаки.

Келлиэнн Конуэй в своем Твиттере публично отказалась подавать в отставку, обратившись к президенту Байдену со встречным предложением уйти со своего поста.

«Я не уйду в отставку, но Вы должны», – написала Конуэй, обращаясь к президенту США.

Спайсер, который входит в состав Консультативного совета Военно-морской академии, заявил в среду в своем ежевечернем шоу на телеканале Newsmax, что он также отказывается уйти в отставку.

«Я не буду подавать заявление об отставке, и присоединюсь к судебному иску, чтобы оспорить это решение», – сказал Спайсер.

Бывший глава бюджетного управления администрации Трампа – Расс Воут – также отказался уходить, напомнив, что он был назначен на свой пост сроком на три года.

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