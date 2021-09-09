Политолог: Кремль будет принуждать Минск провести досрочные выборы без Лукашенко 9.09.2021, 8:34

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Москва все больше дистанцируется от режима в Беларуси.

Узурпатор Лукашенко снова едет на встречу с Владимиром Путиным.

Политический аналитик Арсений Сивицкий считает, что результаты встречи будут расходиться с пожеланиями белорусской стороны, пишет zerkalo.io.

Говоря о повестке встречи, Арсений Сивицкий указывает, что в последний момент перед событием она немного скорректировалась по отношению к той, которую озвучивали белорусские власти.

Эксперт считает, что на такой повестке дня настаивает именно Кремль. Кремль оценивает потенциальные выгоды и потери от заключения договоренностей. В частности, идет оценка того, какие последствия ждут Россию из-за действующих санкций Запада по отношению к режиму в Беларуси.

«По этой причине я не ожидаю никаких прорывных договоренностей по итогам встречи», — отмечает политолог.

Кремль продолжит реализовывать выбранный курс в отношении Беларуси: будет постепенно сокращать объемы финансовой поддержки, все более и более дистанцируясь от Минска политически, считает Арсений Сивицкий. Это связано с тем, что Россия не хочет нести издержки за действия властей Беларуси, которые могут потенциально подвести ее под новые западные санкции.

В то же время Кремль предпримет попытки для того, чтобы принудить Лукашенко пойти на реализацию сочинских договоренностей по разрешению политического кризиса, которые предполагают в частности обсуждение «конституционной реформы» в соответствии с ее видением со стороны Кремля и проведение досрочных выборов президента и парламента без участия Александра Лукашенко, говорит эксперт.

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