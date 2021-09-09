«Взяли деньги, надавали липовых адресов, а сами работали без лицензии» 9.09.2021, 8:38

Как белорус попытался найти жилье через агентство.

Рынок арендной недвижимости — место, безусловно, коварное и полное неожиданностей. Неподготовленного человека оно и вовсе может шокировать. Понравилась тебе квартира, звонишь собственнику, а он оказывается никаким не собственником, а неким агентом, который тут же пытается затянуть в свои сети невероятных обещаний о дизайнерской однушке за $250 в центре Минска. Ну а дальше вы сами знаете. Вероятность того, что вам действительно подберут подходящее жилье, не так высока. А вот то, что адреса будут липовыми, очень даже возможно, пишет onliner.by.

Очередную такую историю нам рассказал читатель, у которого не так давно возникла необходимость снять в Минске комнату для собственного отца. После нескольких дней мониторинга специализированных сайтов он понял, что за многими объявлениями якобы от собственников на самом деле скрываются агентства недвижимости.

— Праз некалькі дзён агенты ўжо самі пачалі тэлефанаваць. Напэўна, тэлефон перадаецца з рук у рукі пасля таго, як становіцца вядомы хаця б аднаму з iх. Праз два тыдні няўдалага пошуку з’явілася думка ўсё ж такі скарыстацца паслугамі агенцтва. Адзін з тых, хто тэлефанаваў, паабяцаў засяленне за 2—3 дні і ў якасці дадатковай опцыі — магчымасць перазасяліцца цягам 2—3 месяцаў у выпадку, калі нешта не спадабаецца.

Молодого человека пригласили в офис некоего агентства недвижимости «Виктория», чтобы подписать договор на оказание риелторских услуг. В их перечень входило предоставление письменной информации о спросе и предложении на рынке, осмотр квартиры с письменным оформлением акта осмотра и консультационные услуги по сделкам с недвижимостью. Правда, в протоколе согласования стоимости этих самых услуг галочка стояла только перед одним пунктом — консультацией.

После того как отец читателя подписал документ, который должен был действовать два месяца, и внес оплату (75 рублей), началось самое интересное.

— Адразу далі тры варыянты, з уласнікамі якiх агент нібыта паразмаўляў у нашай прысутнасці і дамовіўся наконт сустрэчы з імi. Далей усё развівалася класічна. Першы адрас — на 100% непрыдатная для пражывання кватэра з гаспадыняй-бабуляй гадоў 80 ці больш. Па сутнасці, гэта быў бы прытон, каб не яе прысутнасць. Відавочна, яна сама не зусім у добрым стане, i яе няма каму даглядаць. Другога адраса папросту не існавала, уладальніца не брала трубку некаторы час, а на наступны дзень сказала, што вось літаральна толькi што здала. Трэці чалавек таксама здаў «пару гадзін таму».

После нескольких жалоб агентство предоставило читателю еще 3—4 адреса, но там хозяева тоже каким-то магическим образом находили арендаторов «вот только что».

— Трэці званок у агенцтва прывёў да таго, што спецыялiст надыктоўваў адрасы, умовы і кантакты наўпрост з iнтэрнэта. Скончылася тым, што праз ціск на іх мы забралі грошы, страціўшы час і настрой.

«Я могу тоже на любое агентство напереть и наговорить все что угодно»

Если вы думаете, что это конец истории, то спешим вас разочаровать: через некоторое время молодой человек познакомился еще с одной клиенткой фирмы. Ее ситуация один в один напоминала его случай: бабушка с убитой квартирой, несуществующий адрес, «сдали только что».

Наш читатель заподозрил неладное и позвонил в Министерство юстиции, где ему сказали, что данное агентство недвижимости лишили лицензии несколько лет назад и оказывать подобные услуги оно больше не может.

Мы проверили эту информацию: действительно, на сайте ведомства есть список лишенных лицензий агентств, среди которых числится и «Виктория».

Причем аннулирование произошло еще в 2019 году. Чтобы в этом удостовериться, мы сами позвонили в Минюст, где нам подтвердили: ни в одной базе нет сведений о том, что у такого агентства есть лицензия.

Мы также попытались связаться с агентством недвижимости «Виктория», чтобы получить комментарий его сотрудников, однако по номеру телефона, указанному в договоре, трубку никто так и не взял. Так как сайта у компании нет, поиски альтернативных вариантов связи заняли у нас некоторое время. В итоге нам все же удалось дозвониться до одной из сотрудниц по имени Валентина (должность, к сожалению, узнать не получилось). С ней у нас состоялся весьма эмоциональный разговор.

— К нам обратился клиент, недовольный услугами вашей фирмы…

— А где он? Дайте телефон, мы с ним разберемся.

— Мы не будем разглашать его личные данные. Нас интересует, почему ваше агентство есть на сайте Минюста в списке тех, кто лишен лицензии?

— У нас есть лицензия, сейчас мы все сделали уже. Я не знаю, что там за список. А вы налоговая или кто? Это все какой-то налет, фикция! Какая-то бомбежка происходит. Мы все делаем, все нормально. Для чего это все? Почему на Onlíner какой-то человек обращается? Почему вы сюда звоните? Как разбираться, с кем разбираться? Давайте того клиента. Я могу тоже на любое агентство напереть и наговорить все что угодно. Его что, обманули? Деньги ему вернули. И что он хочет сейчас? Это фикция!

После этого женщина бросила трубку.

Мы предприняли еще несколько попыток связаться с представителями агентства, но, увы, они не увенчались успехом. Поэтому в компанию было направлено письмо с интересующими нас вопросами. Как только в нашем распоряжении появятся какие-то ответы со стороны «Виктории», мы дополним статью.

«Повезло, что он хотя бы забрал деньги»

Так называемая работа по предоплате на рынке длительной аренды, не дающая никаких гарантий, что обратившийся к ним человек и правда найдет себе жилье, — боль не только для квартиросъемщиков, но и для других агентств, которые берут деньги за свои услуги уже по факту заселения.

— Есть постановление Министерства юстиции, по которому агентства могут предоставлять клиентам письменную информацию о том, какие предложения есть на рынке недвижимости, и взимать за это плату — 5 базовых величин. Что это означает на практике? Людям просто дают список телефонных номеров с адресами квартир, которые потенциально сдаются.

При этом гарантий, что все позиции в списке актуальны и реальны и это не просто красивые картинки из интернета, у клиента нет.

Для арендатора это риск остаться без денег и не найти нужное жилье, хотя бы потому, что за хорошими вариантами выстраивается очередь и можно оказаться не первым в списке. Надежнее все-таки обращаться в те агентства, которые несут ответственность за результат и берут плату за свои услуги только после заключения договора аренды с собственником, — отметила начальник отдела аренды жилья агентства недвижимости «Твоя столица» Маргарита Почицкая.

Популярность таких агентств объясняется более низкой ценой:

— В случае работы по факту клиента всегда сопровождает сотрудник, который ездит с ним по реальным адресам и показывает реальные квартиры. Также он проверяет документы (действительно ли человек на показе и переговорах является собственником либо имеет доверенность), помогает составить договор найма, тем самым гарантируя законность сделки. И только после его подписания агент берет плату за свои услуги — 10 базовых величин. Да, это дороже, но достаточно сравнить трудозатраты и гарантии на 5 и 10 базовых величин и вспомнить всем известную поговорку: скупой платит дважды.

Хотя в нашей практике бывали клиенты, которые приходили к нам после 3—4 неудачных попыток работы с предоплатниками.

Специалист также прокомментировала и историю нашего читателя:

— В договоре отмечена только консультация, в которую, вполне вероятно, и входили какие-то общие рекомендации по поиску и предоставлению адресов квартир. Так что формально агентство ничего другого клиенту и не должно. Поэтому всегда нужно внимательно читать то, что вы подписываете. Вашему читателю повезло, что он хотя бы забрал деньги. Как правило, их никто не возвращает.

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