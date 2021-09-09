Слава о белорусских кибер-партизанах разлетелась по всему миру 9.09.2021, 8:57

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Их упоминание пугает друзей Лукашенко даже в Африке.

Слава о белорусских кибер-партизанах разлетелась по всему миру. О них писали серьезные издания из США, Великобритании, Франции, Германии и других западных стран. Теперь же очередь дошла и до Африки, а вернее….до Зимбабве – страны на юге континента, с которой режим Лукашенко поддерживает тесные экономические отношения и в которой даже планирует открыть посольство, пишет в своем телеграм-канале белорусский историк, доктор философии Александр Фридман.

Специализирующийся на информационных технологиях портал (Techzim https://www.techzim.co.zw/2021/09/zimbabwe-prepared-to-thwart-cyberattacks-hack/) из зимбабвийской столице Хараре опубликовал материал о деятельности белорусских кибер-партизан и задался вопросом, а могут ли власти Зимбабве столкнуться с подобным вызовом.

Автор Techzim, бизнес-аналитик Леонард Сенгере (Leonard Sengere) считает, что этого не произойдет, и приводит два основных аргумента:

1) По уровню цифровизации африканская страна уступает Беларуси. Иными словами: отсутствует информация, которую могли бы похитить «зимбабвийские кибер-партизаны».

Примечательно, что старомодный стиль работы зимбабвийских госслужащих пришелся бы наверняка по вкусу Лукашенко, который в середине августа рекомендовал белорусским чиновникам писать от руки и хранить документы в ящиках. Именно так до сих пор преимущественно и поступают в Зимбабве.

2) Сенгере, как, впрочем, и западные авторы, исходит из того, что белорусским кибер-партизанам в их деятельности помогают люди изнутри - сотрудники силовых ведомств Беларуси, которые работают против режима Лукашенко. В Зимбабве, по его мнению, с этим дело обстоит гораздо сложнее: автор по всей видимости исходит из того, что президент Эммерсон Мнангагва находится в лучшем положении, чем Лукашенко. «Зимбабвийские силовики» хранят ему верность, а значит на их поддержку потенциальным хакерам рассчитывать не приходится.

В итоге Сенгере приходит к оптимистичному (для авторитарного режима Зимбабве) выводу, который, однако, двойственно звучит в отношении европейского партнера официального Хараре: «В ближайшее время мы не станем следующей Беларусью».

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