Ученые оценили эффективность третей дозы Sinovac в защите против штамма «Дельта» 9.09.2021, 9:07

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Опубликованы результаты исследования с участием добровольцев.

Третья или бустерная доза вакцины Sinovac Biotech от коронавируса защищает против штамма Дельта. Новое исследование ослабило опасения ученых по поводу долгосрочного иммунного ответа на "очень заразный" вариант вируса.

Исследование провели на фоне сомнений по поводу эффективности китайской вакцины против Дельта. Он стал доминирующим вариантом во всем мире и вызывает всплеск новых инфекций даже в странах с наибольшей вакцинацией, передает Reuters.

Так, получатели бустерных инъекций показали более чем в 2,5 раза более высокую нейтрализующую способность против Дельта примерно через четыре недели после третьей дозы. Результат сравнивали с уровнем, наблюдаемым примерно через четыре недели после второй инъекции. В лабораторном исследовании участвовали образцы от 66 участников, в том числе 38 добровольцев, получивших две или три дозы вакцины.

Штамм коронавируса Дельта впервые зафиксировали осенью 2020 года в Индии, поэтому его долгое время называли индийским. Мутация распространилась в Индии, а потом и в других странах мира. По состоянию на середину июля 2021 года, штамм Дельта зафиксировали в 111 странах мира, передает ВВС.

По результатам предварительных исследований, этот вариант коронавируса в 1,6 раза заразнее британского Альфа. Кроме того, риск тяжелого течения заболевания при инфицировании увеличивается в 1,45 раза. При этом симптомы в случае заражения Дельтой классические для COVID-19.

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