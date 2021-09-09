«В спецслужбах тоже есть католики, которые дождутся возможности поставить на место зарвавшегося пропагандиста» 9.09.2021, 9:25

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иллюстрационное Фото: TUT.BY

На очередном витке протестов они с большой вероятностью могут перейти на сторону народа.

Газета «Минская правда» 7 сентября опубликовала карикатуру, изображающую белорусских католических священников со свастикой. Естественно, такой посыл вызвал возмущение не только в католической среде.

Политолог и богослов Петр Рудковский пояснил «Салідарнасці», какие последствия могут быть для белорусского общества в результате публикации такой карикатуры.

— Внутри Беларуси можно выделить три категории людей, которые прямо или косвенно затронуты этой карикатурой, и на которых она может влиять политически.

Первая — это белорусы-католики, которые принимают участие в белорусскоязычной литургии, привыкшие к гимну «Магутны Божа» и среди которых большая концентрация национально ориентированных людей.

По крайней мере, 50% католических священников и епископов попадают в эту категорию. Для них эта несчастная карикатура еще долго будет воплощением сразу двух патологий: воинствующего антикатолицизма и антибелорусскости.

Эта категория граждан никогда не воспринимала неосоветский режим Лукашенко как нечто свое. Но теперь их отчуждение от режима гарантировано серьезно и надолго.

Добавлю, что речь не идет о какой-то маргинальной группе. В католицизме в Беларуси доминирует национал-католическая группа, по крайней мере, с 2000-х. Их количество — порядка 200-700 тысяч.

Вторая группа — польско-католическая. (Это название, как и предыдущее, условное. Оно относится не столько к языково-национальной группе, сколько к тем, кто связан с польско-католическими традициями). Сейчас это меньшинство, но все еще значимое. Их количество — в районе 200-300 тысяч, в том числе значительная часть духовенства. Условно-польское течение раньше не понимало пробелорусских тенденций в Костеле, и такие атрибуты, как гимн «Магутны Божа», а тем более БЧБ, там не пользовались популярностью.

Внутри этой группы реакция на карикатуру будет примерно такой: «Ну, эти идеологи отвратительно нарисовали».

Третья группа, которая будет затронута — это некатолики, симпатизирующие католицизму и/или национальному возрождению и/или желающие перемен. Это еще несколько сотен тысяч белорусов, подавляющее большинство которых номинальные или практикующие православные. Столкнувшись с таким вопиющим антикатолицизмом, они встанут на сторону католиков, а не государственных идеологов.

Не способствует этот эксцесс и единству номенклатуры. В системе есть много католиков или сторонников католицизма, в том числе в таких структурах, как КГБ (хотя там не рекомендуется афишировать свою принадлежность к католической конфессии).

Представьте себе высокопоставленного чиновника-католика, наблюдающего, как неприметный пропагандист использует государственные ресурсы и каналы для осквернения своей деноминации.

Понятно, что он сейчас публично выступать не будет, но нет сомнений, что он дождется возможности поставить на место зарвавшегося пропагандиста и все его окружение. Или в очередном шатании режима сделает то же, что в августе 2020 года сделали Дмитрий Семченко или Павел Латушко.

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