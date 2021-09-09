Сергей Тихановский начал терять зрение в тюрьме

Сергей Тихановский начал терять зрение в тюрьме7
- 9.09.2021, 9:32
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Политзаключенного нужно освобождать.
Политзаключенный Сергей Тихановский в тюрьме начал терять зрение. Об этом он написал в письме к своей знакомой жительнице Гомеля, сообщает «Радыё Свабода».
Политзаключенный благодарит за письмо и пишет, что будет беречь себя, «как мне все советуют в письмах». «Но ведь мы просто заключенные, и от нас ничего не зависит. Как у кого здоровья хватит. Я в целом нормально, но раньше сильно переживал, из-за этого с давлением проблемы были, мерили — даже 180 на 100 было. А из-за давления зрение село», — написал Сергей Тихановский.
Напомним, что первое требование белорусских рабочих, выдвинутое властям во время объявления предзабастовочного состояния — освобождение всех политических заключенных и незаконно арестованных.