Сергей Тихановский начал терять зрение в тюрьме 7 9.09.2021, 9:32

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Сергей Тихановский

Политзаключенного нужно освобождать.

Политзаключенный Сергей Тихановский в тюрьме начал терять зрение. Об этом он написал в письме к своей знакомой жительнице Гомеля, сообщает «Радыё Свабода».

Политзаключенный благодарит за письмо и пишет, что будет беречь себя, «как мне все советуют в письмах». «Но ведь мы просто заключенные, и от нас ничего не зависит. Как у кого здоровья хватит. Я в целом нормально, но раньше сильно переживал, из-за этого с давлением проблемы были, мерили — даже 180 на 100 было. А из-за давления зрение село», — написал Сергей Тихановский.

Напомним, что первое требование белорусских рабочих, выдвинутое властям во время объявления предзабастовочного состояния — освобождение всех политических заключенных и незаконно арестованных.

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