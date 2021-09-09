Силы сопротивления заявили о тяжелых потерях «Талибана» и контроле над 65% территории Панджшера
- 9.09.2021, 9:40
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Ситуация в провинции развивается динамично.
Фронт сопротивления в Панджшере контролирует 60-65 процентов территории провинции, заявил его представитель Али Назари.
"Все стратегические позиции в Панджшере под нашим контролем. Мы совершили тактический отход от основной дороги", — добавил он в эфире CNN. По утверждению Назари, "Талибан" понес тяжелые потери и в ближайшее время регион "полностью очистят" от представителей этого движения.
В августе на фоне вывода из республики американского контингента талибы захватили все крупные города и погранпереходы и объявили окончание двадцатилетней войны.
Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Туда — под руководство полевого командира Ахмада Масуда — стекаются силы сопротивления.
Талибы и силы сопротивления попеременно сообщают о своих успехах. Первые не раз заявляли, что покорили мятежный регион, однако в долине все время опровергают эту информацию.