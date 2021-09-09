Где в Минске дешевле всего парковать машину 1 9.09.2021, 9:48

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И как сделать это, не нарушая правил.

Проблема с нехваткой парковочных мест в столице не новая: в центре во многих местах уже запрещено оставлять автомобиль, а в спальных районах излюбленные места водителей – зеленые зоны и тротуары. Конечно, можно обвинять автомобилистов в нарушении ПДД, но не стоит забывать, что удобная инфраструктура парковок есть далеко не во всех районах Минска. Столице досталась в наследство советская застройка, которая такой нагрузки не предполагала. Строить платные парковки стали не так давно, а до этого о проблеме практически не думали, следуя старым нормам. При этом у каждого третьего жителя столицы сегодня есть автомобиль. В городе зарегистрировано 800 тысяч машин, а каждую нужно куда-то припарковать.Содержать машину в паркинге может быть не так дорого, как может показаться. В Минске можно найти парковки от $2 000 за место и получить уверенность, что вечером будет, куда поставить машину.

Поэтому сайт myfin.by поискал новостройки с недорогими паркингами.

«Брестский»

ЖК «Брестский» находится на третьем переулке Зубачева в Курасовщине. И это место именно для автомобилистов, потому что комплекс находится в глубине частной застройки без удобного общественного транспорта неподалеку.

Территория здесь не такая большая, так что рядом с комплексом построили и четырехуровневый паркинг. Стоимость места здесь варьируется от $2 000 до $3 000 в зависимости от того, закрытое оно или открытое.

Конечно, здесь можно припарковаться в узеньких дворах бесплатно, однако на всех жителей их не хватит. Также место в паркинге могут купить жители соседних домов. Ведь в районе советских хрущевок, который уплотнили несколькими высотками, большого пространства для машин нет. Почитать о комплексе подробнее можно здесь.

Петровщина

Комплекс окружен парковочными местами, однако в домах больше 400 квартир, а рядом стоят еще 4 высотных дома с собственной парковкой. Поэтому девелопер построил также и семиуровневый паркинг через дорогу от комплекса.

Цены там начинаются от $2 000 и до $3 000 в зависимости от уровня парковки, чем выше – тем дешевле. Этот паркинг может быть интересен и жителям будущих «Петровских верфей», потому что комплекс строят в пяти минутах ходьбы, а выезд из паркинга ведет прямо на проспект. Почитать подробнее о комплексе можно здесь.

Минск-Мир «Эмиратс»

Около $5 000 будет стоить парковочное место на многоуровневой парковке квартала «Эмиратс» Минск-Мира. Со стихийной парковкой квартала проблема все еще не решена, а двор и территория вокруг постоянно заставлены машинами.

Девелопер возвел многоуровневый паркинг в пяти минутах ходьбы от жилой застройки, а места в нем все еще не раскуплены. Чтобы снизить нагрузку на дворы, в недавних акциях застройщик даже предлагал парковочные места в подарок при покупке квартиры в доме «Волна». Также парковочное место можно взять в рассрочку до 5 лет. Почитать подробнее о комплексе можно здесь.

«Левада»

Места на наземных стоянках со шлагбаумами перед ЖК «Левада» продают по $5 500. Сейчас проблем с парковкой в районе нет, но пока сданы всего несколько домов. Позже уже вряд ли все машины будут помещаться на гостевых местах.

При этом комплекс выгодно расположен, так что жители близлежащей застройки вряд ли станут оставлять в чужом дворе свою машину. Улица, вдоль которой строится комплекс, не так густо населена. В основном это частная застройка и несколько девятиэтажных домов. Подробнее о комплексе читайте здесь.

«Браславский»

Микрорайон Лебяжий сейчас – это центр коммерческих новостроек, которыми его застраивают последние годы. И девелоперы здесь уже думают о проблемах парковок. Так что в ЖК строят подземные паркиних (как D3), парковки на первых этажах (как «Олимпик Парк») или располагают парковочные места на прилегающей территории (как «Променад»).

Многоуровневый паркинг во дворе «Браславсвского» самый дешевый вариант из коммерческих. Он также также доступен близлежащим таунхаусам и комплексу «Монтерей», который строят с 17-ю парковочными местами на 90 квартир.

Место в этом паркинге стоит $7 500, а аренда обойдется в $60 за месяц. Почитать о комплексе подробнее можно здесь.

Что в итоге

В новых районах, даже когда речь идет о государственном жилье от МАПИД, количество машиномест рассчитывается исходя из количества квартир. Но это не так уж помогает ситуации, а автомобилистам приходится ютиться на небольших парковках и узких проездах дворов. И хотя это бесплатно, но тратит много нервов всем жителям дома.

И даже если вы пешеход, выбирая недвижимость, вам стоит обращать внимание на количество парковочных мест и квартир. А также есть ли подземный паркинг или отдельная многоуровневая стоянка.

И если у вас маленькая парковка во дворе, это не значит, что во дворе будет мало машин. Это значит, что 30 автомобилей будут стоять там, где территория отводилось для девяти, включая места для инвалидов, а пройти с коляской станет невозможно.

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