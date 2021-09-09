Александр Невзоров: Своим натренированным в революциях ухом я слышу настоящий вулканизм в Беларуси 4 9.09.2021, 9:58

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Александр Невзоров

Ураган, тайфун и грозы невозможно запереть в подвале.

Российский публицист Александр Невзоров рассказал о ситуации в Беларуси и о приговоре белорусским политзаключенным Марии Колесниковой (11 лет) и Максиму Знаку (10 лет).

– Это уже не трагедия. Это уже такие первые блески настоящих молний, – рассуждает Александр Невзоров на «Эхе Москвы». – Это попытка запереть в подвале ураган, тайфун, грозы. Я в этом событии своим очень опытными натренированным в разных революциях ухом, я уже слышу такой настоящий вулканизм, серьезное ворчание подземное, тектоническое.

Я понимаю, что очень скоро рухнут двери белорусских тюрем и камер. Такое уже безответным не остается. Потому что вот сколько страха и сколько злобы материализовалось в этом приговоре.

Понятно, что он не имеет никакого отношения ни к справедливости, ни к правосудию, ни к праву.

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