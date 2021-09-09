Что общего у «Талибана» и мексиканских наркокартелей Анабель Эрнандес, «Немецкая волна»

9.09.2021, 11:05

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Фото: AFP

События в Афганистане, кроме политики, затронут и другие аспекты мировой повестки.

Многие эксперты уже давно называют движение "Талибан" "нарко-террористической организацией". Его укрепление после захвата власти в Афганистане вынудит перестроиться других участников глобального рынка наркотиков, включая мексиканские наркокартели.

Наркоторговля приносит деньги и власть

Хотя Мексика и Афганистан расположены очень далеко друг от друга и сильно отличаются в историческом, общественном и религиозном плане, у "Талибана" и мексиканских картелей есть две общие черты: обе организации зависят от торговли наркотиками и расширяют подконтрольные им территории и свое политическое влияние с помощью насилия. Так, перед выборами в Мексике в июне 2021 года наркокартели запугивали и убивали неугодных им кандидатов, финансировали предвыборные кампании и покупали голоса избирателей, делая это еще более открыто, чем ранее.

Еще в октябре 2009 года в докладе Конгресса США говорилось об опасности, исходящей от "Талибана" и мексиканских наркокартелей как "транснациональных компаний, занимающихся незаконным оборотом наркотиков", и указывалось на опасное сходство между ними, которое с тех пор увеличилось.

Власти замешаны в торговле наркотиками

На Мексику, Афганистан и Мьянму приходится до 95 процентов производства наркотиков из опиумного мака: героина и других опиоидов, а также их торговли. В Мексике этим занимаются картели при поддержке отдельных чиновников. В Афганистане, по данным США и ООН, группы, напрямую связанные с "Талибаном". Эти группы также занимаются наркобизнесом при поддержке правительства, в том числе и прошлого, пользовавшегося поддержкой США. Согласно докладу Конгресса США от 2009 года, доходы от торговли наркотиками составляли тогда до 50 процентов ВВП Афганистана.

Официальное отношение "Талибана" к наркотикам всегда было двойственным: потребление было запрещено, а производство и торговля разрешены. Согласно докладу Госдепартамента США, опубликованному в начале 2021 года, большая часть опиумного мака в Афганистане выращивалась в регионах, находившихся под контролем "Талибана". Организация получает значительные доходы от торговли наркотиками. Это приводит не только к конфликтам, но и подрывает правовое государство, способствует коррупции и развивает потребление наркотиков в стране, говорилось в документе.

В докладе ООН, вышедшем в апреле нынешнего года, также говорится о прямой связи между "Талибаном" и производством опиумного мака. В 2019-2020 годах площади, на которых в стране выращивается мак, увеличились со 163 тысяч до 224 тысяч гектаров.

"Талибан" и мексиканские картели могут дополнять друг друга

В Мексике наркобизнес породил ряд картелей. Самым крупным сейчас является картель Синалоа, он контролирует самые высокоурожайные площади в стране, на которых выращивается опиумный мак. Это должно было бы превратить этот картель в конкурента "Талибана", однако обе организации обслуживают различные рынки, поэтому могут дополнять друг друга.

По оценкам американского Управления по борьбе с наркотиками (США), Синалоа является фактическим монополистом на рынке героина в США. Кроме того, этот мексиканский картель торгует наркотиками в 60 процентах стран мира - в Западной Африке, Европе, а также в России, Индии и Китае - странах, в которых также продают наркотики из Афганистана. Однако в них Синалоа в основном сбывает кокаин из Южной Америки и синтетические наркотики. Это будет не первый случай, когда группы, которые вообще-то должны конкурировать друг с другом, объединятся, чтобы увеличить прибыль и политическое влияние. И, как правило, их политическое влияние растет вместе с доходами.

Анабель Эрнандес, «Немецкая волна»

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