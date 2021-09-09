В США исследовали миллионы людей в поисках побочных эффектов от вакцин Pfizer и Moderna 1 9.09.2021, 10:23

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Результаты впечатляют.

В продолжающемся исследовании более 6 млн американцев ученые не обнаружили каких-либо серьезных побочных эффектов, связанных с мРНК вакцинами против COVID-19, сообщает «Новое время».

Мониторинг продлится еще два года, но пока медики нашли лишь десятки проблемных случаев на миллионы пациентов.

«Эти результаты нашего наблюдения за безопасностью обнадеживают», — сказала доктор Никола Кляйн, директор Центра изучения вакцин Kaiser Permanente в Окленде, Калифорния.

Кляйн также является руководителем организации Vaccine Safety Datalink (VSD), которая изучает истории болезни 12 млн американцев. Проект поддерживается Центрами США по контролю и профилактике заболеваний.

Исследование не выявило каких-либо серьезных последствий для здоровья, которые могут быть связаны с Pfizer-BioNTech или Moderna. Пока результаты охватывают период с середины декабря 2020 года по 26 июня 2021 года. Мониторинг продлится два года.

Исследователи сравнили конкретные побочные эффекты в первые три недели после введения мРНК с побочными эффектами, которые наблюдались спустя три-шесть недель. В целом, 6,2 миллиона человек были изучены после первой дозы и 5,7 миллиона человек после второй дозы.

Исследователи искали 23 потенциальных проблемы со здоровьем, которые возникли после других прививок или о которых сообщили пациенты.

К ним относятся неврологические расстройства, такие как энцефалит и миелит, судороги и синдром Гийена-Барре, а также сердечно-сосудистые проблемы, такие как острый сердечный приступ, инсульт и тромбоэмболия легочной артерии. Среди других «подозреваемых» были паралич Белла, аппендицит, анафилаксия и мультисистемный воспалительный синдром.

Анализ показал, что ни один из симптомов не поднялся до уровня, который был статистически значимым после уколов мРНК COVID.

Исследователи подчеркнули свои выводы о случаях подтвержденного миокардита и перикардита среди молодых людей, что стало поводом для беспокойства. Миокардит — это воспаление сердца, а перикардит — воспаление окружающего его мешка.

Исследование обнаружило 34 таких случая у пациентов в возрасте от 12 до 39 лет — 85% были мужчинами и 82% были госпитализированы в среднем на один день, что означает, что половина госпитализирована дольше, половина — короче. По словам исследователей, почти все они выздоровели к моменту проведения обзора.

Они подсчитали, что в возрастной группе от 12 до 39 лет существует риск дополнительных 6,3 случая миокардита на миллион в неделю после вакцинации. Авторы исследования отметили, что это значительно меньше, чем риск, связанный с самим COVID-19.

«Результаты этого исследования являются прекрасным примером того, насколько серьезно CDC относится к безопасности вакцин и насколько тщательно и прозрачно мы проводим мониторинг безопасности», — сказал доктор Том Симабукуро, заместитель директора Управления безопасности иммунизации CDC.

«Нашим главным приоритетом является научная работа и быстрое и четкое общение с поставщиками медицинских услуг и общественностью, поскольку вакцины против COVID-19 продолжают подвергаться самому интенсивному мониторингу безопасности в истории США», — добавил он.

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