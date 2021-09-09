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Владельцев моноколес и электросамокатов приравняют к пешеходам

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  • 9.09.2021, 10:44
  • 3,056
Владельцев моноколес и электросамокатов приравняют к пешеходам

Ездить на них люди должны будут по велосипедной дорожке.

Граждан, которые передвигаются на электросамокатах, гироскутерах и моноколесах, приравняют к пешеходам.

Об этом сказано в новых правилах ПДД, сообщает "Интерфакс-Запад" со ссылкой на ГАИ МВД.

Допустимая скорость не может превышать 25 километров в час. Такие устройства должны иметь исправные тормоза и рулевое управление, фару или фонарь для передвижения в темное время суток.

Пересекать проезжую часть на электросамокатах и моноколесах новые ПДД разрешают со скоростью пешехода, который идет шагом. Кроме того, нужно заранее снизить скорость и выезжать на проезжую часть только, если обеспечена безопасность.

Ездить на гироскутерах и моноколесах люди должны по велосипедной дорожке, а если ее нет, то по тротуару, пешеходной дорожке либо обочине.

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