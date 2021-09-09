Ученые раскрыли шокирующие секреты постройки древнего дворца в Южной Корее 2 9.09.2021, 10:51

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Фото: cha.go.kr

Его возвели в 101 году нашей эры.

Археологическая миссия Управления культурного наследия Кореи доказала, что строительство замков 2000 лет назад сопровождалось церемониями человеческих жертвоприношений.

Это открытие сделали археологи во время раскопок в царском дворце Вольсон, построенном в 101 году нашей эры в эпоху правления династии Силла, сообщает местное издание Korea JoongAng Daily.

До 2017 года легенда о том, что корейцы совершали человеческие жертвоприношения во время крупномасштабного строительства, чтобы помолиться за то, чтобы здание оставалось прочным в течение долгого времени, оставалась ужасающим мифом. Однако археологическое открытие человеческих останков в Вольсоне, дворцовом комплексе династии Силла (57 г. до н.э. — 935 г.), расположенном в Кенджу, превратило этот миф в реальность.

Около западного входа в Вольсон были обнаружены останки двух людей пятого века, что повергло нацию в состояние шока. Один был мужчиной, а другой — женщиной. Это было первое археологическое свидетельство, которое доказывало, что человеческие жертвоприношения, возможно, были обычной практикой для людей Силла.

Останки другой взрослой женщины были обнаружены всего в 50 сантиметрах под местом, где первая пара была найдена в 2017 году, сообщил 7 сентября Национальный институт культурного наследия Кенджу.

«Как и останки, обнаруженные в 2017 году, недавно обнаруженные останки взрослой женщины не содержали никаких признаков борьбы», — сказал Чан Ки Мен, исследователь из Национального исследовательского института культурного наследия Кенджу.

Женщина, как и два других тела, была положена лицом к небу, и, как полагают, ей было около 20 лет, когда ее принесли в жертву. Паре, найденной в 2017 году, было за 50.

«Первое, что мы делаем, когда находим человеческие останки, — это выясняем пол и возраст. Хотя ее останки также были в хорошем состоянии, ее таз, который мы используем для определения пола, был поврежден, поэтому нам пришлось посмотреть на другие вещи, такие как ее телосложение и рост, чтобы понять это», — рассказали археологи.

Исследователи полагают, что принесенные в жертву люди, вероятно, принадлежат к низшему классу, поскольку «все они были довольно низкорослыми и имели дисбаланс в питании, если судить по их зубам».

Когда были обнаружены останки двух тел, некоторые высказали предположение, что их смерть могла быть случайной. Но Управление культурного наследия пришло к выводу, что доказательства — останки, не показывающие никаких следов борьбы, а также находки костей животных и предметов, используемых для обрядов предков в том же районе, — ясно указывают на то, что пара умерла во время жертвенной церемонии.

«Теперь, когда было сделано дополнительное открытие, нельзя отрицать практику человеческих жертвоприношений Силла», — сказал Чой Бен Хон, почетный профессор археологии в университете Сунгсил, добавив, что конкретное место, где были обнаружены останки, также важно.

По словам Чоя, останки трех людей Силла были положены на самый нижний слой западной стены крепости, прямо перед тем местом, где должны были располагаться западные ворота.

«После завершения фундамента и перехода к следующему этапу строительства крепости, я думаю, было необходимо действительно укрепить почву, чтобы крепость устояла. В этом процессе, я думаю, люди Силла проводили обряды жертвоприношений, принося в жертву не только животных, но и людей», — сказал Чой.

Профессор геологии Ли Сон Чжу из Национального университета Кёнпук также сказал, что есть записи о человеческих жертвоприношениях в соседнем Китае людьми династии Шан при строительстве больших зданий, и эти жертвы обычно находили возле входов.

«Исторические записи говорят, что такие ритуалы проводились перед сооружением ворот или непосредственно перед началом самой важной части процесса строительства», — сказал Ли.

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