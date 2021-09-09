БОР: Продолжаем готовиться к стачке 1 9.09.2021, 10:58

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Фото: ТАСС

Мы знаем, как добиться перемен.

Когда мы перестали бояться и начали говорить вслух о том, что нас не устраивает, у нас появился шанс что-то изменить. Ведь именно в тот момент мы поняли, что нас много, пишет телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).

Когда мы начали поддерживать друг друга, подвозить на марши еду и воду, мы поняли, что мы победим. Потому что мы видели, что мы едины в стремлении изменить то, о чем мы молчали.

Сегодня все остается таким, как прежде. Мы все ждем перемен. И мы знаем как их добиться — остаться дома. В это время необязательно сидеть 24/7 в квартире. Это время мы можем использовать для себя, для своего отдыха. Провести его с родными, навестить друзей, заняться собой. Мы можем использовать это время с пользой.

Продолжаем готовиться к стачке:

- закупаем продукты;

- решаем, где мы проведем это время;

- объединяемся с друзьями и коллегами.

Мы с этим справимся.

Стачке быть!

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