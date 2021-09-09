Легенда о спасателе 9.09.2021, 10:09

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Евгений Зиничев

Фото: МЧС РФ

Трагедия в России — не повод сказать правду.

ЧП, о котором мы нескоро узнаем правду. Погиб ли глава МЧС России Зиничев как герой, спасая режиссера Мельника на арктических учениях? Или, напротив, Мельник героически пытался спасти Зиничева, оступившегося во время туристической прогулки? Пострадал ли, как уверяют, еще кто-то из сопровождавших министра то ли во время учений, то ли во время развлечений? Все на уровне слухов...

Власти предложили свою версию: Зиничев погиб как герой. И поскольку о его героизме говорят уже все: от Путина до Шойгу, от Кадырова до патриарха– остается ждать только канонизации бывшего охранника президента РФ.

Конечно, легенда не безупречна. И, зная нравы нашей элитки, случившееся больше смахивает на очередную трагедию на охоте, вроде катастрофы вертолета в Горном Алтае с подвыпившими высокопоставленными стрелками.

Да и первоисточник героической саги выбран крайне неудачно. Утром местные тг-каналы и СМИ писали о гибели Зиничева во время осмотра достопримечательностей, топ Яндекса сухо сообщал: «Умер глава МЧС». А после полудня с рассказом о том, как Зиничев кинулся спасать некоего упавшего со скалы оператора, и сам погиб, ударившись о камень, выкатилась Наша пропагандРаша Симоньян.

После ее интервью с солсберецкими путешественниками Петровым и Бошировым (они же офицеры ГРУ Мишкин и Чепига, отравившие Скрипалей), которое лишь усилило скепсис граждан и породило море мемов, можно было подыскать кого-то менее одиозного.

И то, что героический вброс доверили одному из самых проверенных кадров, делает официальную версию еще более сомнительной.

Трагедия в путинской России, независимо от того, гибнут ли сотни школьников, десятки подводников или человек из ближнего круга президента, вовсе не повод сказать правду.

Наоборот.

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