Медики рассказали, как избежать заражения COVID-19 после контакта с больными 9.09.2021

Этот препарат также помогает уже заболевшим.

Прием комбинации антител REGEN-COV (казиривимаб и имдевимаб), который также называют «коктейль из антител», может заметно снизить риск заразиться коронавирусом после контакта с его носителем. А также вероятность госпитализации или смерти среди уже заболевших СOVID-19.

Это в ходе исследования выяснила группа международных ученых. Научная работа с описанием результатов опубликована в The New England Journal of Medicine.

Разработанный американцами и швейцарцами препарат REGEN-COV, который вводиться внутривенно, протестировали на людях старше 12 лет. Все они были включены в исследование в течение 96 часов после контактирования с домочадцами, получившими диагноз СOVID-19.

Так, людям давали 1200 мг REGEN-COV или соответствующего плацебо, вводимого путем подкожной инъекции. Участников разделили на группы по результатам тестов на коронавирус и по возрасту.

В результате симптоматический COVID-19 развился у 11 из 753 участников в группе REGEN-COV (1,5%) и у 59 из 752 участников в группе плацебо (7,8%). Снижение относительного риска заражения после контакта с больным составил 81,4%.

У двух участников из первой группы и 27 из второй симптомы коронавируса проявились на 2-4 неделях (относительное снижение риска 92,6%).

По словам исследователей, REGEN-COV также предотвращал симптоматические и бессимптомные инфекции в целом (снижение риска 66,4%). Среди инфицированных участников с симптомами среднее время их исчезновения было на две недели короче с REGEN-COV, чем с плацебо (1,2 недели и 3,2 недели соответственно. Тогда как продолжительность высокой вирусной нагрузки было короче (0,4 и 1,3 недели). Побочных эффектов после уколов REGEN-COV у участников не было замечено.

Поэтому ученые пришли к выводу, что такой «коктейль антител» предотвратил симптоматический и бессимптомный коронавирус у ранее неинфицированных людей после контактов с зараженными. А среди участников, которые заразились, REGEN-COV сократил продолжительность симптоматического заболевания и высокой вирусной нагрузки.

Справка: казиривимаб и имдевимаб – экспериментальные внутривенные нейтрализующие моноклональные антитела человеческого иммуноглобулина G-1 с активностью против SARS-CoV-2. Фактически, для создания препарата отбирается кровь переболевших коронавирусом. Два антитела связываются с не перекрывающимися эпитопами рецептор-связывающего домена спайкового белка и блокируют проникновение вируса в клетки организма.

REGEN-COV (ранее известный как REGN-COV2 или REGN10933/REGN10987) разработали совместно американская фармацевтическая компания Regeneron Pharmaceuticals, Inc. и швейцарская F. Hoffman-La. Roche, Ltd.

Ранее в США было выдано разрешение на экстренное применение этого препарата для лечения COVID-19 легкой и умеренной степени у детей и взрослых. И это тот самый «коктейль антител», которым еще до его одобрения лечили Дональда Трампа, когда он заразился коронавирусом, пребывая в должности президента США.

