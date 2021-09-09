Минская ГАИ придумала новый способ вычислять водителей, которые нарушают правила 3 9.09.2021, 11:51

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Как это работает?

В салонах минского общественного транспорта начали устанавливать камеры, которые фиксируют водителей-нарушителей в «А»-полосе, выделенной для движения общественного транспорта, а также тех, кто неправильно паркуется, сообщает «Минск-Новости».

Такие камеры уже установили в общественном транспорте, который движется по ул. Притыцкого — они фиксируют нарушителей ПДД на участке от ул. Жудро до ул. Лещинского в обоих направлениях. Водителей об этом оповещают специальные желтые информационные знаки. Они закреплены на опорах освещения и похожи на знаки «фоторадара», сообщают, что на участке автоматически фиксируются нарушения ПДД.

Система фиксации в «А»-полосе схожа с комплексом «ПаркРайт»: распознает регистрационные номера ТС во время движения. Нарушителям, как и после фоторадара, будут приходить «письма счастья» со штрафами.

Пока что новая система работает в тестовом режиме. По информации ГАИ, только за август на указанном участке ул. Притыцкого новым способом выявили больше 500 фактов нарушений.

Похоже, камеры для фиксации такого рода нарушений установили не только в салонах общественного транспорта, но и на столбах.

В сообщении газеты Мингорисполкома говорится, что скоро камеры начнут фиксировать нарушения ПДД в полосе для общественного транспорта на ул. Немиге на участке от ул. Городской Вал до пр. Победителей и на ул. М. Богдановича — от пр. Победителей до моста через реку Свислочь. На Немиге уже появились соответствующие знаки и камеры.

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