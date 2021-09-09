Bloomberg: Си Цзиньпин может привести Китай в ловушку 1 9.09.2021, 11:54

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Си Цзиньпин

Фото: Reuters

Китай достиг поворотного момента в своем пути развития.

В начале 2012 года Всемирный банк и Исследовательский центр развития обнародовали отчет, в котором изложены реформы, которые Китаю следует провести, чтобы избежать «ловушки со средним уровнем дохода» и подняться к странам с высоким уровнем дохода. Китай достиг поворотного момента на своем пути развития, сказал тогдашний президент Всемирного банка Роберт Зеллик на пресс-конференции в Пекине. Но нынешняя модель роста Китая является неустойчивой, цитирует статью издания Bloomberg «Зеркало недели. Украина».

Политика «всеобщего процветания» изображается как попытка уменьшить неравенство в доходах и восстановить основные ценности Коммунистической партии. Однако такой политический курс рискует оставить страну в плену «среднего дохода».

Первый из стратегических сдвигов, которые должны были ждать Китай в 2030 году, можно обобщить так: больше рынков, меньше навязчивого правительства. Ли Кэцян, который был назначен премьер-министром Китая, продемонстрировал «непоколебимую приверженность» проекту «Китай 2030». Однако Ли Кэцян не стал верховным лидером Китая.

Генеральный секретарь Коммунистической партии Си Цзиньпин взял на себя значительную часть роли премьера в управлении экономикой. И отказ от вмешательства партии в экономическую жизнь страны никогда не было частью его повестки дня. Цзиньпин все чаще использует идею «всеобщего процветания» в паре с регуляторными атаками правительства против технологических компаний в знак его решимости уменьшить неравенство доходов и подтвердить основные ценности Коммунистической партии.

Ловушка со средним уровнем дохода описывает, как экономика может останавливаться на определенном уровне развития, как только зарплаты растут, а производительность застывает. Сравнительно немного людей переходят в статус с высоким уровнем дохода. История таких стран, как Южная Корея и Тайвань, указывает на необходимость отступления роли государства по мере продвижения рынков.

Активное вмешательство правительств может работать на базовых уровнях развития. На высших уровнях экономика становится слишком сложной для управления отдельной командой и отдельными лицами. Наибольшее значение имеют системы, а также прозрачные, предсказуемые и справедливые правила, позволяющие рыночным силам взять на себя руководство экономической деятельностью, повысить эффективность и позволить инновациям процветать.

Это неизбежно предполагает определенную уступку власти. Это также потенциально предполагает политические изменения. И Южная Корея, и Тайвань перешли от авторитарной к демократической политической системе, когда они стали богаче. Крупнейшие экономики с высоким уровнем дохода - это в большинстве демократии. Но Си Цзиньпин верит в историческую миссию и победу Коммунистической партии, поэтому партия охватила рынки Китая.

Давление против технологических корпораций или против богатых знаменитостей, уклоняющихся от уплаты налогов, может привлечь внимание, но не изменит ситуации. Настоящие изменения происходят в институциональном строительстве: развитие систем пенсионного и социального обеспечения, отказ от дискриминации сельских мигрантов, введение периодического налога на недвижимость, реконструкция системы прав пользования землей, чтобы фермеры получали справедливую компенсацию, когда местные органы власти назначают землю под застройку.

Эти реформы необходимы как для уменьшения неравенства, так и для закладки основы дальнейшего роста доходов. Китай говорил о таких изменениях годами. Однако прогресс во многих сферах был низким или отсутствовал.

Почему тогда сейчас? Си Цзиньпин находится у власти более восьми лет. Неравенство доходов в Китае большое, хотя и не так критично, как в некоторых странах, таких как Бразилия и Индия, например, но эта тенденция не существенно изменилась с тех пор, как он стал президентом.

Популистские решения, такие как привлечение мощных технологических корпораций, чтобы отвлечь внимание от неспособности справиться с большими вызовами не всегда работают.

«Ответ должен быть политикой. Поскольку экономические проблемы Китая растут, а внешняя среда резко ухудшается, я думаю, что он удваивает контроль и идеологию для укрепления позиций партии», - сказал экономист Джордж Магнус.

«Почему Китай Си Цзиньпина оказался под угрозой? Правительство Китая подавит стимулы и инновации, поэтому сделает ситуацию еще более сложной для роста производительности, необходимого всем странам с высоким уровнем дохода, чтобы избежать ловушки со средним доходом», - добавляет экономист.

Некоторые аналитики имеют другие мнения. Хао Хонг из компании Bocom International Holdings Co., говорит, что иностранные инвесторы неправильно толкуют «всеобщее процветание» и создание более справедливого распределения плодов экономического развития поможет смягчить такие проблемы, как недостаточный спрос и дефляция, которым способствовали диспропорции богатства и дохода.

По его мнению, развитые демократии вряд ли продемонстрировали свое превосходство в этом отношении в последнее время, не сумев изменить собственную тенденцию роста неравенства, что продолжается десятилетия (даже если диспропорции доходов остаются намного уже, чем в Китае).

Китай может выполнить свою цель, однако, вступление в клуб богатых стран не означает пожизненное членство. Страны могут вернуться к категории со средним уровнем дохода.

Вероятно, что, опираясь реформам других экономик, Си Цзиньпин может привести Китай к низкому росту в будущем. Однако ограничив автократическую власть Коммунистической партии, он может подорвать основы ее легитимности, резюмирует издание.

Рост активности Соединенных Штатов в Юго-Восточной Азии, регионе, который играет решающую роль в их стратегии противостояния с КНР, воспринимается Пекином как попытка Вашингтона перетянуть на свою сторону соседние государства и «сорвать региональный мир и стабильность». Но увеличение собственного экономического и геополитического веса делает Пекин все храбрее и настойчивее как в отношениях с другими государствами, так и в противостоянии со США.

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