Назван простой и дешевый продукт, который снижает риск повышенного давления на 25% 9.09.2021, 11:56

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Достаточно есть пять порций в течение недели.

Высокое кровяное давление - распространенное заболевание, которым страдают более 30 процентов всех взрослых. Если у вас повышенное давление, следует подумать о внесении некоторых изменений в свой ежедневный рацион, чтобы избежать опасных скачков, пишет healthinfo.ua.

Жизненно важно, чтобы каждый регулярно проверял свое кровяное давление, поскольку это повышает риск смертельных осложнений. Высокое кровяное давление увеличивает шансы развития опасного для жизни сердечного приступа или инсульта.

Утверждается, что вы можете легко снизить риск высокого кровяного давления, просто съев больше йогурта.

Йогурт - отличный источник кальция, калия и магния, которые способствуют снижению кровяного давления. Он также содержит пробиотические бактерии, которые также известны как полезные кишечные бактерии.

Эти пробиотики помогают замедлить выработку ферментов, связанных с сужением артерий. Аналогичным образом действуют добавки с пробиотиками, если вы не хотите есть слишком много йогурта.

«Употребление йогурта по крайней мере пять раз в неделю может снизить риск развития высокого кровяного давления почти на четверть», - сказала диетолог доктор Сара Брюэр.

Результаты показывают, что у женщин, которые ели пять или более порций йогурта в неделю, вероятность развития высокого кровяного давления была на 17–23 процентов ниже, чем у тех, кто ел йогурт менее одного раза в месяц.

Для еще большего эффекта попробуйте смешать йогурт с бананом. Бананы - идеальная закуска для пациентов с гипертонией, поскольку они являются отличным источником калия, согласно данным Blood Pressure UK. Калий помогает регулировать количество жидкости в организме.

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