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Украинцы ответили Лукашенко

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  • 9.09.2021, 12:10
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Украинцы ответили Лукашенко

Узурпатор в топе антирейтинга иностранных политиков в Украине.

Несмотря на то, что Лукашенко ложного уверен в у него может быть 90% поддержки среди украинцев, среди мировых лидеров граждане Украины хуже всех относятся именно к нему и президенту РФ.

Лучше всего относятся к канцлеру Германии Ангелы Меркель - 73% - положительно, 19% - отрицательно - и к президенту США Джозефу Байдену - 64% - положительно, 19% - отрицательно. Динамика показывает, что за последние месяцы отношение к Байдену несколько улучшилось, а к Меркель несколько ухудшилось, показывают данные опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг», пишет «Зеркало недели. Украина».

57% опрошенных украинцев положительно оценили президента Франции Эммануэля Макрона, отрицательно - 19%. Еще 23 процента затруднились оценить Макрона или просто его не знают. Президента Польши Анджея Дуду положительно оценили 54%, отрицательно - 10%, затруднились оценить или не знаю такого - 37%.

А вот отношение к Лукашенко среди украинцев в динамике за последние два года ухудшилось вдвое. К нему отрицательно относятся 59% украинцев, положительно - 34%. При этом, за последний год отношение к нему ухудшилось с 45 до 34%, а за последние два года - вдвое (с 67 до 34%).

К Путину негативно относятся 81%, положительно - только 15%.

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