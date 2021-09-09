Альфа Конде был самым охраняемым президентом Африки — и чем это закончилось? 9.09.2021, 12:21

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фото: Sputnik / Алексей Никольский

Как службы безопасности превращаются в приговор для правителей.

Африку сложно назвать спокойным регионом: здесь не прекращаются конфликты, цель которых — передел сфер влияния и борьба за ресурсы. Где-то проблемы получается решить, где-то они существуют десятилетиями. Нередко местной особенностью является то, что во главе государств оказываются те, кто сильнее, провоцируя тем самым дальнейшее «выяснение отношений», — так возникает замкнутый круг.

Каждый глава государства старается окружить себя доверенными лицами, которые обеспечивали бы его безопасность. Иногда это небольшое подразделение, а иногда и настоящая армия.

Опираясь на информацию из африканской прессы, onliner.by предложил рейтинг самых охраняемых правителей африканских стран.

10. На десятом месте — 79-летний Алассан Уаттара, который правит Кот-д’Ивуаром с 2010 года, а до этого занимал другие высокие государственные посты — в частности, премьер-министра. В поездках и при выходе в свет его сопровождают тяжеловооруженные охранники, в кортеж обычно включены бронированные Land Cruiser, рядом следует мобильная бригада на мощных мотоциклах.

Спецподразделение полностью лояльно президенту и выполняет любые его требования. В 2011 году СМИ сообщали об уничтожении известного командира нерегулярных отрядов полиции, которые оказали серьезную поддержку Уаттаре в его предвыборной кампании, помогая навести порядок. После приказа президента сложить оружие и присоединиться к регулярной армии глава коммандос был убит за отказ сделать это. Впрочем, сообщалось, что основной причиной была конкуренция между бывшим соратником и новым министром обороны.

9. Король Марокко Мухаммед VI, он же маршал и верховный главнокомандующий вооруженными силами страны. Взошел на престол в 1999 году. Иногда впечатляет людей со стороны своим бронированным Mercedes 600 Pullman, однако в гараже его охраны есть и менее бросающиеся в глаза модели той же марки, но куда более защищенные.

В состав кортежа могут входить усиленные Range Rover — обычно их выбирают, когда король отправляется в гористую местность. В сопровождении встречаются «заряженные» BMW, Hummer со средствами спецсвязи, мотоциклы. К слову, уже в личном гараже богатейшего правителя Африки можно найти Rolls-Royce Dawn, кастомный Mercedes Benz SLS AMG от FAB Design, Lexus SC 430, Aston Martin DB7 и множество других (на них король предпочитает ездить сам).

Правила для охраны жестоки: например, в начале 2000-х за нарушение запрета на пользование мобильными телефонами на службе были уволены практически все сотрудники дворцовой охраны. Под раздачу попали глава телохранителей Мухаммеда VI и местный начальник, последовала тотальная трансформация службы.

8. Эммерсон Мнангагва, третий президент Зимбабве. Правит с 2017 года. Получил свой пост после военного переворота, в результате которого власть потерял Роберт Мугабе (при этом Мнангагва считался одним из его ближайших соратников и доверенным лицом).

Интересен тот факт, что Мнангагва в свое время служил личным телохранителем предшественника, а в последние годы правления Мугабе занимал пост вице-президента (его уволили, чтобы супруга действующего 93-летнего главы Зимбабве могла претендовать на пост главы государства).

Известно, что сотрудники охраны Мнангагвы (и просто приближенные) добиваются неплохих результатов в бизнесе за счет протекции со стороны главы государства. Иногда это приводит к скандалам и обвинениям в коррупции. Например, после очередной чистки взяткополучателей из правительства телохранителя президента арестовали за попытку контрабанды 6 килограммов золота в Дубай. Была история с министром здравоохранения, оформившего тендер на подставную компанию.

Подробностей о его охране нет, говорят, что денег на телохранителей он не жалеет: такова специфика страны, где сложно чувствовать себя в безопасности.

7. Мохаммаду Бухари, президент Нигерии с 2015 года (он уже возглавлял страну в период с 1983-го по 1985-й, тогда придя к власти после военного переворота и уйдя по той же причине, уступив место Ибрагиму Бабангиде).

Бухари со своим личным телохранителем, ныне покойным

Охраной нигерийского президента (а также первой леди, вице-президентов и нескольких высокопоставленных членов правительства) занимается специальное подразделение, на которое возложены обязанности как почетного караула, так и боевой единицы. Поэтому в состав охранной бригады входят три батальона, военный и духовой оркестры.

Помощь в организации порядка им оказывает местная полиция, в которой насчитывается не менее 370 тыс. служащих (по данным за 2016 год), и есть планы удвоить их количество. Охрану президента и полицию также объединяет критика со стороны общественности, которая считает сотрудников излишне жестокими. Вероятно, это все та же африканская специфика.

6. Сирил Рамафоса, президент ЮАР с 2019 года. Его непосредственной охраной занимается до 88 сотрудников элитного подразделения Presidential Protection Unit (PPU). Помимо Рамафосы, PPU также присматривает еще за 17 «випами» из числа высокопоставленных государственных служащих, а всего специально обученных сотрудников насчитывается более 1,3 тыс. По данным за 2018-й, они обходились бюджету примерно в $50 млн в год, и с тех пор траты, судя по всему, выросли примерно в три раза.

Когда эта информация попала вовне, местная пресса посчитала сумму чрезмерной, отметив также, что в стране на одного полицейского приходится 369 граждан. Однако в правительстве уверили: это необходимость, продиктованная реальностью.

Деньги уходят на организацию перелетов, поездок, охрану резиденций и территорий, «менее важных випов», которых немало — 450, плюс иностранные делегации. Многое в работе спецслужб по традиции засекречено.

Отношение к телохранителям Рамафосы в народе своеобразное. Как-то юмористическое издание Mzansi Live опубликовало фото одного из сотрудников спецслужбы, сообщив, что этот человек 10 лет тренировался в России и еще 9 лет в США, он может унюхать взрывчатку за 300 километров, свободно говорит на 48 языках и бегает быстрее антилопы.

5. Поль Кагаме президентствует в Руанде с 2000 года. За это время он заработал славу неоднозначного лидера. Причина в том, что в политической борьбе он использует далеко не всегда демократичные методы (критика действующей власти, например, под запретом). Однако Кагаме прервал геноцид, при нем значительно вырос ВВП страны, а уровень коррупции, особенно сильной в Африке, серьезно снизился. Его также иногда называют любимцем народа. Вероятно, поэтому по итогам референдума были сняты некоторые ограничения, и Кагаме теперь может править до 2034 года.

Поль Кагаме считается одним из наиболее охраняемых президентов Африки, однако подробностей о работе руандийских спецслужб нет. При этом глава страны не опасается выйти на улицу: в 2018 году он совершил пробежку по городу в гордом одиночестве, а также прокатился на велосипеде — в «день без авто». Правда, безлюдные улицы на фото указывают на тотальную отработку местности, а бравые молодцы, стоящие спиной к президенту в толпе на массовом мероприятии позже, свидетельствуют о трепетном отношении к безопасности Кагаме.

Тем более, как и другие африканские президенты, Поль Кагаме становился целью для недовольных его правлением и готовых убить главу государства.

4. Абдул-Фаттах Ас-Сиси, президент Египта с 2014 года, занял этот пост после военного переворота в 2013-м. Его охраной занимается Республиканская гвардия, специальная дивизия в подчинении египетской армии. Помимо непосредственной охраны президента, в зоне ее ответственности находятся его дворец, а также командные центры и аэропорты, которыми пользуется первое лицо государства.

Республиканская гвардия считается одним из старейших военных подразделений подобного типа в современном Египте: она была основана в 1955 году, сейчас ее численность превышает 24 тыс. Подчиняется исключительно президенту и непосредственному командованию.

Считается, что основную силу данного подразделения составляют добровольцы-военнослужащие, самостоятельно подавшие прошение о переводе в гвардию. До начала 2000-х количество ее сотрудников было относительно невелико, однако затем было значительно увеличено. На вооружении у гвардии имеется различная бронетехника вплоть до тяжелой.

В 2019 году была анонсирована реструктуризация военных сил страны, в том числе Республиканской гвардии. Это обосновали необходимостью усилить безопасность — наделив военных бо́льшими полномочиями.

3. Поль Бийя, президент Камеруна с 1982 года, свой пост занял в 49-летнем возрасте после внезапной отставки тогдашнего руководителя страны (и бежавшего во Францию), что делает его старейшим действующим президентом в мире (но с учетом премьерского поста), хотя по сроку правления он лишь второй в Африке. На первых своих выборах в 1985-м Бийя одержал изящную победу, получив 99,98% голосов избирателей. Хотя из-за отсутствия других претендентов это было несложно.

Африканские СМИ ставят Бийя на третье место среди самых охраняемых президентов региона, однако конкретной информации о задействованных для этого силах нет. Разве что рассказывают о мощных Mercedes, других дорогих машинах и группе из восьми специально отобранных личных телохранителей. В отличие от своих коллег, Бийя способен на эпатаж: нередко в конвое, помимо бронированных легковушек и мотоциклов, присутствуют скакуны, окружающие кортеж президента Камеруна.

Кстати, в 1984 году именно президентская охрана предприняла попытку госпереворота: ее представители оставались верны первому правителю страны. Тогда 35 человек из них были казнены, а состав подразделения полностью сменен: выходцев из народностей хауса и фульбе заменили на представителей булу из племени бети-пахуин.

2. Ухуру Кениата, президент Кении с 2013 года. Поклонник дорогих и мощных машин, что сказывается на составе кортежа первого лица страны. Охрану тщательно готовят сотрудники General Service Unit (GSU, с 1948 по 1953 год подразделение называли Emergency Company), в обязанности которых входит обеспечение безопасности не только главы Кении, но и стратегических объектов. Они проходят подготовку по разным направлениям деятельности — вероятно, на уровне своих западных коллег.

В конце 1940-х годов прошлого века численность сотрудников GSU составляла около 50 человек и до конца 1990-х не слишком изменялась. Теперь здесь числится примерно 5 тыс. сотрудников. Чуть менее половины из них прошли подготовку у израильских специалистов — такие входят в состав спецподразделения, которое называют Recce Unit (или Recce Group — от слова «рекогносцировка», «разведка»).

Помимо натренированных отрядов, в окружении Кениаты присутствуют личные телохранители, цель которых — минимизировать вероятность не только опасных ситуаций, но и просто неприятных или неожиданных. Всего в «первом периметре» заняты около 300 офицеров, работающих посменно. В 2018 году впервые в состав отряда телохранителей президента Кении включили женщину. По крайней мере, тогда впервые стало известно о новом Aidedecamp (адъютанте) Кениаты — подполковнике Рейчел Ндута Камуи.

Есть и забавная история, связанная с одним из телохранителей президента Кении. Несколько лет назад пользователи сети обратили внимание на руку сотрудника охраны на фото: у нее был необычный цвет. Посыпались идеи, одна из которых гласила, что у телохранителя фейковая конечность, а настоящей рукой он держит пистолет, чтобы выстрелить в случае необходимости. Объяснений тому, почему протез сделали так, чтобы он бросался в глаза, искать не стали.

1. Альфа Конде — самый охраняемый африканский президент (до недавнего времени). Стоял у руля Гвинеи с 2010 года, победив на первых в истории страны свободных выборах, которым предшествовал очередной военный переворот. На днях его правление завершилось: президента Гвинеи, находившегося на своем посту два срока до изменения конституции и пошедшего затем на третий, задержали, а правительство распустили.

Сейчас в стране намечается очередной переходный период, за которым, вероятно, последует период перераспределения благ: Гвинея чрезвычайно богата на минералы, однако профит от них до населения не доходит.

Остановимся на Гвинее и Конде чуть подробнее.

После получения независимости от Франции по итогам референдума в 1958 году Гвинея вначале пыталась пойти по пути научного социализма с примесью коммунизма и африканской специфики — все это, само собой, при помощи советских товарищей. В какой-то момент все вылилось в гонения эксплуататоров, в список которых можно было попасть «просто так». Не помогла и более поздняя ориентация на США. Самостоятельной экономики у страны не было, поэтому говорить о том, что она пошла под откос, сложно: для этого ее нужно было вначале выстроить.

Первый президент Гвинеи умер в 1984 году в госпитале в США, где Ахмеду Секу Туре делали срочную операцию на сердце. Временно исполняющий обязанности президента Гвинеи пробыл на посту недолго, так как был арестован после военного переворота и вскоре умер от диабета в больнице. Страну возглавил генерал (или полковник — информация встречается разная) Лансана Конте.

Он предпринимал попытки демократизации общества, в стране проводились формально свободные выборы, победу в которых всегда одерживали Конте и его партия. Последовали изменения в конституцию страны: был увеличен срок правления и снято ограничение на количество таких сроков. Одновременно в воздухе витала либерализация, появлялись ростки многопартийной системы. Тем не менее экономическое состояние Гвинеи ухудшалось, Конте несколько раз пытались убить.

В 2007 году недовольство вылилось в серьезные беспорядки. Конте сделал вид, что идет на уступки протестующим, однако на деле сохранил бразды правления в своих руках. Затем его подкосила болезнь — диабет, осложненный лейкемией. В 2008-м гвинейский президент умер, последовала череда военных переворотов, которые все же завершились выборами в 2010 году — победу на них одержал Альфа Конде. Во время президентства Конте тогда еще будущий лидер Гвинеи не мог преодолеть планку в 18% голосов, на выборах-2010 и последующих за него голосовали почти 60% избирателей, третьи и последние выборы он выиграл по решению суда.

В последние годы именно Альфа Конде возглавлял рейтинги самых охраняемых «местных» президентов. До последнего времени при своих выходах на публику он появлялся на бронированном Mercedes, который сопровождал десяток мощных мотоциклов. Непосредственной охраной Конде занимались 20 специально обученных телохранителей, они же путешествовали с ним за рубеж. Всего в республиканской гвардии 2,5 тыс. человек — их часто отправляют в помощь военным, под крылом которых они и работают.

В 2019 году Конде создал еще один немногочисленный спецотряд, который должен был обеспечивать защиту главы страны. Руководителем назначили бывшего служащего иностранного французского легиона Мамади Думбуя. Он быстро рос в званиях, одновременно пытаясь получить больше влияния и власти, но не слишком преуспел. В конце концов случилось то, о чем мы упоминали выше: Думбуя померился силами с Конде, совершив военный переворот.

Официальная причина — отсутствие со стороны Конде уважения к демократическим принципам, коррупция и бедность. Теперь Гвинеей руководит Думбуя.

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