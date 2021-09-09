Беларусь приостановила прокачку нефти на Запад
- 9.09.2021, 12:32
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Приостановка связана с приемом нефти по трубопроводу Одесса-Броды.
Беларусь приостановила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Словакии и Венгрии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя «Транснефти» Игоря Демина. Приостановка связана с приемом нефти по трубопроводу Одесса-Броды.
«До 13 сентября «Белнефтехим» остановил прокачку по магистральному нефтепроводу «Дружба» в направлении на Будковице и Фенешлитке, запустив ее в реверс из-за приема партии нефти по нефтепроводу «Одесса — Броды» на территорию Беларуси», — цитирует его агентство.
Обычно по нефтепроводу Одесса-Броды поставляется сырье из порта Южный на «Мозырский НПЗ». Ранее это была в основном азербайджанская нефть. «Белнефтехим» пока не анонсировал поставки сырья по этому маршруту.