«Фактор Зиничева»: Шойгу готовится к большому переделу в РФ 3 9.09.2021, 12:34

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СЕРГЕЙ ШОЙГУ

К чему может привести гибель главы МЧС России?

В политической истории постсоветской России произошел невиданный ранее эксцесс. При не до конца выясненных обстоятельствах погиб действующий министр, да еще не абы кто, а глава МЧС – ведомства, которое согласно его девизу, должно «Предотвращать. Спасать. Помогать». Но в случае с довольно молодым и перспективным силовиком Евгением Зиничевым не предотвратили и не уберегли, пишет телеграм-канал «Сито Сократа».

8 сентября в ходе рабочей инспекционной поездки в Красноярский край Зиничев между дела также принимал участие в подготовке съемок пропагандистского фильма о Северном морском пути. Но осматривая достопримечательности в районе Большого Иркиндинского водопада, куда местные чиновники обычно возят высокопоставленных гостей из Москвы полюбоваться суровой природой Севера, Зиничев в 7 часов утра гибнет. По официальной версии министр героически спасал сорвавшегося со скалы 63-летнего режиссера Александра Мельникова, он бросился в воду, но разбился о выступавший валун. Обоих пострадавших еще живыми вертолетом доставили в ближайшую больницу, где они в итоге скончались. Подобная трактовка ситуации вызывает ряд закономерных вопросов: где были охранники и группа сопровождения в момент трагедии? Почему принимающая сторона не предприняла всех необходимых мер предосторожности при посещении потенциально опасного места таким высокопоставленным лицом? Можно ли было спасти их жизни, если бы в больнице было все необходимое медицинское оборудование?

Звучала версия, что первым сорвался Зиничев, и наоборот героизм проявил Мельник, пытавшийся его спасти. Конечно, под давлением спецслужб факты о такой версии будут всемерно замалчиватся. Как бы там ни было, но смерть Зиничева будет обрастать невероятными подробностями и деталями, и вокруг нее будет конструироваться миф о существовании в России чиновника нового типа: настоящего большого человека с большими звездами на погонах, который очень гуманный и самоотверженный на столько, что готов пожертвовать своей жизнью ради спасения других.

Подобная история будет раскручиваться федеральными СМИ для улучшения репутации всего российского правящего класса, и «фактор Зиничева» по расчет политтехнологов «Единой России» должен позитивно повлиять на электоральные позиции партии власти. Данная тема в ротации способна заглушить другие проблемные и спорные вопросы, и скорректировать настроения избирателей в нужном русле. Вот так на костях строится стратегия удержания думских высот, что укрепляет подозрения в подставе, умело организованной для Зиничева.

В контексте его персоны следует отметить ряд моментов. Зиничева относили к неосиловикам, и он был лично предан Путину, вроде даже был не просто его личным адъютантом, но и другом. В период пандемии на фоне президентских страхов он смог войти в его ближний круг. Ожидалось карьерное продвижение Зиничева после выборов в Госдуму: он мог подсидеть Медведева в Совбезе или возглавить ФСБ либо ФСО. Поскольку Зиничеву не нравилось общение со СМИ и большая публичность, он импонировал Путину, и тот задумывался поставить его куда-то где не нужно сильно светиться. Следует указать на существенный момент, а именно заангажированость Зиничева ФСБ, что давало Путину возможность уравновесить Шойгу и его команду из ГРУ.

В общем, теперь шойгисты будут бороться за возвращение МЧС под свой контроль, и ожидается период обострения борьбы в силовом блоке, в котором Лубянка рискует понести новые кадровые потери. Поговаривают, что если Шойгу реализует свои планы, то у Путина почти не останется лояльных людей среди силовиков, и вполне вероятна утрата им контроля над процессами в стране. Самые горячие головы озвучивают даже «гвинейский сценарий», т.е. устранение Путина генералитетом во главе с Шойгу, который верит в свою миссию: главный спасатель страны должен быть только один. Во всех смыслах.

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