закрыть
9 сентября 2021, четверг, 13:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Швейцарский профессор заявил о появлении «неуязвимых» штаммов COVID-19

  • 9.09.2021, 12:43
  • 1,852
Швейцарский профессор заявил о появлении «неуязвимых» штаммов COVID-19

Вакцины придется совершенствовать.

Глава Федеральной политехнической школы Цюриха профессор Саи Редди заявил, что вскоре человечество столкнется с новым вариантом вируса, победить который будет практически не возможно. Мутировавший вариант коронавирусной инфкеции будет обладать высоким уровнем заразности и способностью избегать воздействия на них антител.

Об этом сообщает газетa SonntagsBlick (перевод — cursorinfo.co.il).

По его словам, уже сейчас мир столкнулся с мутациями, которые опасны больше, чем первоначальный вариант ковида. Однако мутации продолжаются и дальнейшие изменения штаммов «бета», «гамма» и «дельта» неизбежны. Это, по его словам, может значительно осложнить борьбу с пандемией в следующем году.

Эксперт также отметил, что штаммы «бета» и «гамма» уже развили мутации, благодаря которым могут частично избегать воздействия антител. Вскоре они станут более опасными.

Редди также отметил, что если такой вариант коронавируса появится, экспертам необходимо обнаружить его как можно раньше, а создатели вакцин должны будут быстро их адаптировать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дальше действовать будем мы
Дальше действовать будем мы Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
Операция Страйк или последние приключения Шурика
Операция Страйк или последние приключения Шурика Артем Черников
Пора домой
Пора домой Ирина Халип
Забастовка — всегда в моде
Забастовка — всегда в моде Телеграм-канал «Баста!»