Швейцарский профессор заявил о появлении «неуязвимых» штаммов COVID-19 9.09.2021, 12:43

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Вакцины придется совершенствовать.

Глава Федеральной политехнической школы Цюриха профессор Саи Редди заявил, что вскоре человечество столкнется с новым вариантом вируса, победить который будет практически не возможно. Мутировавший вариант коронавирусной инфкеции будет обладать высоким уровнем заразности и способностью избегать воздействия на них антител.

Об этом сообщает газетa SonntagsBlick (перевод — cursorinfo.co.il).

По его словам, уже сейчас мир столкнулся с мутациями, которые опасны больше, чем первоначальный вариант ковида. Однако мутации продолжаются и дальнейшие изменения штаммов «бета», «гамма» и «дельта» неизбежны. Это, по его словам, может значительно осложнить борьбу с пандемией в следующем году.

Эксперт также отметил, что штаммы «бета» и «гамма» уже развили мутации, благодаря которым могут частично избегать воздействия антител. Вскоре они станут более опасными.

Редди также отметил, что если такой вариант коронавируса появится, экспертам необходимо обнаружить его как можно раньше, а создатели вакцин должны будут быстро их адаптировать.

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