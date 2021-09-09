Александр Опейкин рассказал, как Баскова убрали из хоккея 9.09.2021, 12:55

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Александр Опейкин

Такая же работа ведется с УЕФА.

Глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков дисквалифицирован на пять лет. Такое решение приняла Международная федерация хоккея (ИИХФ) 8 сентября после десяти месяцев изучения материалов, собранных Белорусским фондом спортивной солидарности (БФСС), а также тех, что предоставила неназванная расследовательская компания. БФСС собрала информацию о причастности Баскова к гибели минчанина Романа Бондаренко, дискриминации за гражданскую позицию тренеров и спортсменов, а также об участии функционера в провластных мероприятиях и открытой поддержке Александра Лукашенко, что нарушает нормы этического кодекса ИИХФ.

С 10 сентября 2021 года по 9 сентября 2026-го Баскову запрещено принимать официальное участие в каких-либо мероприятиях и занимать должности в структурах, которые подчиняются решениям Международной федерации хоккея. ФХБ в ответ выпустило заявление, в котором выразила несогласие с решением ИИХФ и обозначила возможность подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд.

Исполнительный директор Беларусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин в интервью телеграм-каналу «ЧестнОК» рассказал, как проводилась работа по «делу Баскова», как собиралась доказательная база, отраженная в рапорте для ИИХФ, о том, что грозит ФХБ, если она не будет действовать в соответствии с решением Международной федерации хоккея, а также о других спортивных функционерах Беларуси, которым стоит напрячься.

– Рапорт Фонда был подан в ИИХФ 1-2 декабря 2020 года. В нем содержалось не только хронологическое расследование причастности Баскова к убийству Романа Бондаренко, но и все остальные нарушения этического кодекса Международной федерации хоккея, которые совершал Басков. В частности, дискриминация спортсменов и тренеров за их гражданскую позицию, активное участие в политических акциях в поддержку Александра Лукашенко. Мы представили документальное подтверждение всему этому. Был реально объемный материал, собранный серьезной командой из, по-моему, семи человек. Рапорт занял около 20 страниц.

Мы ожидали быстрой реакции со стороны ИИХФ. Неоднократно направляли запросы в Международную федерацию хоккея и МОК (рапорт был отправлен и туда, и туда) касательно расследования, просили журналистов направлять запросы. Но нам приходили ответы в том стиле, что расследование ведется. Никакие сроки его окончания не указывались.

– Насколько быстро хотелось получить ответ?

– Вообще, в спортивной практике дисциплинарные расследования длятся месяцами. И было понятно, что быстро решение по подобным вопросам может приниматься только в экстраординарных и исключительных случаях, или при серьезном общественном давлении. А так, реально, рассмотрение дисциплинарных дел от трех месяцев до года – нормальная практика в мировом спорте. Да, общественность хочет быструю реакцию на те или иные события, но история такова, что приходится ждать. И на примере хоккея мы увидели, что расследование длилось аж 10 месяцев.

– Если не секрет, как собиралась доказательная база по Баскову?

– Вся информация была предоставлена из открытых источников и при поддержке инициативы ByPol. Плюс мы представили свидетельские показания, аудиозаписи.

– Какое наказание для главы ФХБ запрашивал Фонд?

– Пожизненное отстранение Баскова от хоккея. Но пятилетняя дисквалификация – это тоже достаточно серьезное наказание и, можно сказать, справедливое. Отныне Баскову запрещено занимать какие-то посты в хоккее, и он сможет приходить на ледовую арену только в качестве болельщика. При это я уверен, что пятилетняя дисквалификация – это предварительное решение ИИХФ. Все, конечно, будет зависеть от изменений ситуации и обстоятельств в стране, но я считаю, что пять лет – это такой срок, за который в Беларуси все точно поменяется. И возвращение Баскова в хоккей исключено.

– Федерация хоккея Беларуси не считает, что Баскову нужно уходить со своего поста.

– ФХБ вообще сделала какое-то некомпетентное заявление. Ведь нужно понимать, что сохранение Баскова на нынешней должности чревато проблемами для самой Федерации хоккея Беларуси. То есть все может дойти вплоть до того, что национальной сборной могут запретить участвовать в каких-либо международных соревнованиях. Я такое не исключаю. Ведь, объективно, если ФХБ, которая как раз и делегирует сборные на турниры, не выполняет предписания ИИХФ, то самой действенной мерой наказания для федерации является отстранение команды от соревнований. А учитывая, что наша сборная не является топом в мировом хоккее, ее дисквалификация не повлечет за собой каких-то бюрократических проблем. Беларусь свой статус уже продемонстрировала и на чемпионате мира, и в олимпийской квалификации.

– Неужели в Федерации хоккея Беларуси не понимают, что если она ничего не поменяет, то может последовать наказание?

– Да там здравого смысла уже давно не осталось. Вообще, все, что происходит в беларусском спорте сейчас, происходит вопреки здравому смыслу.

– ФХБ в своем заявлении отметила, что размышляет об обращении с жалобой на решение ИИХФ в Спортивный арбитражный суд. Как думаете, федерация подаст апелляцию?

– Вполне возможно, апелляция будет подана. Но это ни к чему не приведет, потому что доказательная база в отношении Баскова очень серьезная.

– И как будет развиваться ситуация, если жалобу в арбитраже не удовлетворят?

– Наверное, пока в Беларуси не произойдут более глобальные перемены, не будет перемен и в хоккее. Как правильно сказал [экс-директор оршанского «Локомотива»] Евгений Мазуро, в ФХБ могут поставить другую говорящую голову, марионетку, а Басков откуда-то будет руководить. Все поменяется, когда уйдет Лукашенко.

Наказание Баскова, конечно, вызвало восторг у общества, но решение ИИХФ вряд ли повлияет как-то на беларусский хоккей в целом. Хотя, скажем так, мы стали свидетелями еще одного деморализующего удара по виду спорта после всех событий, которые происходили в последнее время: позор в олимпийской квалификации, зашквар с поздравлением Лукашенко от игроков сборной.

Я считаю, что решение ИИХФ – это больше не спортивный, а политический сигнал. То, что происходит в беларусском спорте, в частности, в хоккее, не соответствует международным критериям. И санкции в отношении Баскова – это, скорее, политический сигнал со стороны ИИХФ, руководство которого недовольно тем, что происходит в Беларуси. Международный хоккей взял тренд на не соприкосновение с тем, что творится в нашей стране.

– Для вас решение ИИХФ по Баскову стало неожиданностью?

– Нет, оно, можно сказать, трендовое. Если посмотреть на то, как развивались события вокруг Беларуси, начиная с мая – введение санкций со стороны ЕС и США, история с Кристиной Тимановской и другое, – то решение ИХХФ выглядит вполне логичным. Оно полностью вписывается в логику происходящего. Дальше – больше. Думаю, вскоре последуют определенные решения других международных федераций в отношении беларусских чиновников, федераций, где также происходили нарушения уставов.

– У вас есть ответ на вопрос, почему Международная федерация хоккея все-таки прислушалась к Беларусскому фонду спортивной солидарности и приняла такое решение?

– Мне кажется, ИИХФ сильно озаботилась своим имиджем, который подпортился из-за скандалов с чемпионатом мира и встречи Рене Фазеля с Лукашенко. В ИИХФ есть умные грамотные люди, которые понимали, что происходит, и они с совестью подходили к рассмотрению дела Баскова. Дисциплинарная комиссия беспристрастно всё оценила и вынесла справедливое решение.

– БФСС эту «победу в борьбе за справедливость» посвятил погибшему Роману Бондаренко. Почему?

– Мне кажется, надлом в карьере Баскова, а также во всем беларусском хоккее произошел не тогда, когда хоккеисты молчали и никак не реагировали на беззаконие в Беларуси, а именно тогда, когда был убит Роман Бондаренко и стало понятно, что в этой трагедии замешан Басков. Вся эта ситуация очень сильно очернила беларусский хоккей. Огромное количество болельщиков отказались поддерживать сборную Беларуси, многие отвернулись от нее. Мы видим, как беларусы радуются поражениям сборной. А Басков во всей этой ситуации играл самую негативную роль, роль злодея. В том числе потому, что несмотря на то, что была доказана его причастность к убийству Бондаренко, Басков ходил и улыбался дальше, делал вид, что ничего не происходит. Вел себя, как человек, у которого вообще нет ни грамма совести.

Соответственно, мне кажется, наказание Баскова – это действие кармы. Вся общественность ждала, чтобы в отношении Баскова были применен какие-то меры со стороны ИИХФ, какое-то возмездие за гибель Романа.

– Решение ИИХФ может как-то напугать или повлиять на поведение других спортивных чиновников Беларуси?

– Пугать уже мало кого можно в Беларуси. Ведь многие спортивные чиновники и так находятся под санкциями. Думаю, стоит опасаться чиновникам из Беларусской федерации футбола. Все нарушения, которые происходили с их подачи, зафиксированы и направлены в УЕФА. Думаю, сценарий в отношении АБФФ может быть очень похожим на события с Басковым.

– Понятно, что хоккей – любимая игрушка Лукашенко. Ждете от него какой-то реакции?

– Да никакой реакции не жду, если честно. Видно, что Лукашенко уже не до спорта. У него и так много проблем. Если раньше какая-то реакция с его стороны могла последовать, то сейчас проект «государство Лукашенко» тонет, спасаются самые основные сферы. Социальная сфера, спорт практически развалились. Однозначно, сейчас Лукашенко не до хоккея.

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