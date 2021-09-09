В Узбекистане нашли неизвестный ранее вид динозавра 9.09.2021, 13:03

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Его назвали в честь внука Тамерлана.

Исследователи из Университета Цукубы (Япония) идентифицировали и описали найденный в Узбекистане ранее неизвестный вид динозавров.

Ученые назвали его Ulughbegsaurus uzbekistanensis в честь внука Тамерлана Улугбека, астронома 15 века, математика и правителя из нынешнего Узбекистана, пишет «Новое время».

Представители этого вида, похоже, занимали высшее положение в пищевой цепочке своего времени. Зверь длиной 8 м весил более тонны, что делает его длиннее африканского слона и тяжелее буйвола.

Ученые застали врасплох то, что динозавр был намного больше — в два раза длиннее и более чем в пять раз тяжелее — чем ранее известный высший хищник его экосистемы: тираннозавр.

Улугбегзавр был идентифицирован по его левой челюстной кости и зубам. Анализ показал, что этот хищник жил по крайней мере 90 миллионов лет назад — за семь миллионов лет до появления T. rex.

Частичной челюсти U. uzbekistanensis оказалось достаточно, чтобы предположить, что это животное было кархародонтозавром или динозавром с «акульими зубами». Эти хищники были дальними родственниками и конкурентами тираннозавров.

Эти две группы динозавров были довольно похожи, но кархародонтозавры, как правило, были более стройными и легкими, чем массивные тиранозавры, сказала участница исследования Дарла Зеленицки, доцент кафедры палеобиологии в Университете Калгари.

Несмотря на это, кархародонтозавры обычно были крупнее тираннозавров, достигая веса 6000 кг. Затем, примерно от 90 до 80 миллионов лет назад, кархародонтозавры исчезли, а тираннозавры выросли в размерах, заняв место высших хищников в Азии и Северной Америке.

Исследователи отметили, что новая находка — первый кархародонтозавр, обнаруженный в Центральной Азии.

Палеонтологи уже знали, что тираннозавр Тимурленгия жил в то же время и в одном месте, но при длине 4 м он весил около 170 кг. Тимурленгия был в несколько раз меньше, чем U. uzbekistanensis, что позволяет предположить, что U. uzbekistanensis был главным хищником в этой экосистеме, поедая рогатых динозавров, длинношеих зауроподов и страусоподобных динозавров в окрестностях

«Наше открытие указывает на то, что кархародонтозавры все еще были доминирующими хищниками в Азии 90 миллионов лет назад», — сообщил ведущий исследователь Кохей Танака, доцент Высшей школы наук о жизни и окружающей среде Университета Цукуба в Японии.

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