Китай отказывается от российский рыбы 3 9.09.2021, 13:12

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Импорт сокращен в три раза.

Россия с начала текущего года напрямую экспортировала в Китай 223 тысячи тонн рыбы, что в три раза меньше, чем годом ранее.

Это стало следствием ограничений, введенных Китаем в конце прошлого года из-за опасений распространения COVID-19. Об этом сообщает Россельхознадзор по итогам сессии, прошедшей в рамках IV международного рыбного форума в Санкт-Петербурге, пишет Guildhall.

Как заявила на ней начальник отдела поддержки экспорта продукции животного происхождения службы Евгения Лазуткина, КНР очень жестко контролирует соблюдение антиковидных требований при досмотре поступающего товара.

«100% грузов холодовой цепи проходят тестирование на наличие генома коронавируса. Помимо проверки непосредственно в порту, власти провинций могут осуществлять повторное тестирование. В холодное время года тестированию подлежат все продукты», – сообщила она.

Лазуткина считает, что либерализация антиковидных мер Китая в ближайшее время маловероятна.

Как сообщалось, в конце прошлого года Китай – основной потребитель российской рыбы практически прекратил прием зарубежной продукции.

Поставки стали возможны только в рефконтейнерах, тогда как российские рыбаки экспортировали рыбу в основном навалом.

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