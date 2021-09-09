Минчанин случайно отдал таксисту больше 40 тысяч долларов 12 9.09.2021, 13:15

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Чем закончилась необычная история?

Необычная история произошла недавно в Минске, сообщает пресс-служба МВД. В столичную милицию 2 сентября обратился 56-летний минчанин с просьбой найти мужчину, которому он ошибочно передал крупную сумму валюты.

Выяснилось, в августе минчанин взял взаймы у знакомого 41 тысячу долларов для строительства. Деньги не понадобились, и для возврата долга минчане договорились встретиться в условленном месте. К моменту приезда заемщика там уже находился автомобиль.

Мужчина решил, что это курьер и без объяснений положил пакет с деньгами на переднее пассажирское сидение. Иномарка сразу же уехала. Позже оказалось, что это был посторонний человек – 41-летний водитель такси, который в том месте также ожидал посылку. Поэтому мужчина ничего не заподозрил, когда незнакомец без объяснений передал ему пакет, и спокойно его забрал.

К счастью заявителя, в течение дня посылку не забрали. Курьер оставил деньги у себя и ожидал, когда объявится хозяин.

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