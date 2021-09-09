Почему Путин вызвал Лукашенко именно сейчас? 14 9.09.2021, 13:40

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Фото: ТАСС

Версии политологов.

9 сентября Александр Лукашенко прилетел в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Белорусские и российские политологи рассказали telegraf.by, зачем Лукашенко поехал в Кремль и получит ли он то, что хочет.

«Сомневаюсь, что он получит эти деньги»

Российский политолог Андрей Суздальцев, заявил, что главная цель Лукашенко — получить от России около 5 млрд долларов.

«Лукашенко неделю назад объявил, что будут обсуждаться союзные программы, которые заменили дорожные карты. Но подписываться они, по его мнению, должны не раньше декабря. Понятно, что он едет не за союзными программами, а за деньгами. Выступая на своей пресс-конференции месяц назад, он объявил о своем желании получить от России около 5 млрд долларов. Это главная его цель», — сказал он.

Политолог сомневается, «что он получит эти деньги, потому что у нас нет интеграции».

«Вопросы, касающиеся кредитов, остаются»

Экс-глава Академии наук Беларуси Александр Войтович выразил мнение, нуждается ли сейчас Лукашенко в срочных займах.

«Лукашенко нужна политическая поддержка, потому что часть мирового сообщества не признает его легитимным. С экономикой Беларуси дела обстоят плохо, кризис углубляется. Поэтому все вопросы, касающиеся кредитов, остаются. При этом еще не наступили последствия тех санкций, которые ввел Запад. Они будут постепенно нарастать и где-то к концу 2021 года проявятся в полной мере», — сказал он.

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